Güzelbahçe’de ev pansiyonculuğu dönemi başlıyor

Güzelbahçe Belediyesi'nin Turistik Pansiyoncular ve Ev Pansiyoncuları Derneği (TUREVS) ile geliştireceği işbirliği ile Güzelbahçe’de pansiyonculuk yapmak isteyenlere kolaylık sağlanacak.

TUREVS Genel Başkanı Tülin Baştak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, projenin detaylarını görüşmek üzere Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi makamında ziyaret etti.Görüşmede, Güzelbahçe’deki Yaka, Yelki, Mustafa Kemalpaşa, Yalı, Çelebi, Atatürk ve Payamlı mahallelerinde ev pansiyonculuğu yapılabilecek çok sayıda konut olduğuna dikkat çekildi.

TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Özellikle Güney Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde çok yaygın olan ev pansiyonculuğu konusunda atılacak adımın Güzelbahçe’de turizm potansiyelini arttıracağını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Biz ilçemizin turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız ev pansiyonculuğu da önemli bir adım olacak. Günübirlik turizmi, birkaç gün veya haftaya yaymayı hedefliyoruz. Bölgemizde özellikle eko turizmi canlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Turistik ev pansiyonculuğunun birçok yerde yapıldığını, İzmir ve ilçelerinde sayının 10 binlere ulaştığını belirten TUREVS Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Baştak, belediyeden ruhsat alamayan evlerin mühürlenmesine başladığını belirtti. Yaşanan sorunun evlerde kalanların kimlik bildiriminin yapılmaması veya vergi kaçırmadan kaynaklanmadığını söyleyen Baştak, "Birliğimize kayıtlı evlerin, en yakın vergi dairesine vergi kayıtları yapılıyor. En önemli sorun, belediyelerin ev pansiyonculuğu konusunda yönetmenliğinin bulunmamasıdır" dedi.

EV SAHİPLERİNE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Belediyelere devredilmeden önce bu tür işletmelerin ruhsatlarını almak için il kültür ve turizm müdürlüklerine başvurduklarını, deprem, yangın, hijyen durumu gibi koşullar açısından turizm standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilerek, işletme ruhsatı verildiğini dile getiren Baştak, "Şimdi yeni yasaya göre ruhsatların belediyeden alınması gerekiyor. Ev pansiyonları ve çalışmaları ile ilgili yazılı hiçbir yönetmenlik olmadığından, belediye bu tür yerlerde otel ve çok katlılık esasına göre hareket ediyor. Doğal olarak bir daireyi veya bir yazlığı, villayı turiste kiraya vermek isteyenler, ruhsatları olmadığından rencide oluyor, evleri mühürleniyor maddi ve manevi zarara uğruyor, ne yapacağını bilemiyor" dedi. Bu işin yasal, turizm standartlarına uygun yapılması sağlandığında her evde an az bir kişinin istihdamına olanak yaratılacağını belirten Baştak, "Bu da işsizliğin patlama yaptığı ülkemizde istihdama büyük katkı sağlar. Güzelbahçe Belediye Başkanımız bu konuda tam destek veriyor. Ev pansiyonculuğu yapmak isteyenlere gerekli kolaylığı sağlayacağını belirtti” diye konuştu.