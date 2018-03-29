CHP'den '2019’a giderken gençlerin rolü' paneli

31 Mart Cumartesi saat 14:00'te Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapılacak panelle ilgili Egepostası’na konuşan Başkan Yıldırım, “En genç ilçe başkanı olduğum için biraz daha gençlere yönelik birşeyler yapalım istedik. Panelin katılımcıları tamamen gençlerden olacak. Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, PM’den Serra Kadıgil, YDK’dan Tuğba Torun, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan üstlenecek.Bu isimler dışında İl Başkanımızı, ilçe başkanlarımızı, gençlik kolları ilçe başkanlarımızı davet edeceğiz. Ayrıca bütün partililerimizi bekliyoruz." dedi.
Öte yandan Yıldırım, İzmir milletvekillerini bizzat arayıp davet edeceğini belirtti.