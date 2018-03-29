City Expo’nun ilgi odağı Seyhan Belediyesi oldu

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen 8. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, ANFAŞ Expo Center’de açılırken CHP'li Seyhan Belediyesi standı fuarın ilgi odağı oldu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) koordinatörlüğünde bu yıl 8’inci kez Antalya’da kapılarını ziyaretçilere açan City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 45’i belediye 115 katılımcıyı buluşturdu. Adana’nın Seyhan Belediyesi’de Adana’nın çehresini değiştirecek, ilçeyi geleceğe taşıyacak projelerin görsellerin yer aldığı standı büyük ilgi gördü.

Seyhan Belediyesi'nin standında Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar projeler ile ilgili bilgi verirken üretilen projelerin Adana’yı geleceğe taşıyacak vizyon projeler olduğunu söyledi.

Adana’nın tanıtımına katkı sağlayacak fuarlarda olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, stantlarda görücüye çıkan projelerin yabancı katılımcıların takdiri ile karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.