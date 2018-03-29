Çankaya'da 'Başkanla Yüz Yüze' programı başlıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mahalle toplantılarıyla Çankayalılara hizmet ve projelerini anlatacak, onların da taleplerini dinleyecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 9 bölgede gerçekleştireceği mahalle toplantılarına 31 Mart’ta başlıyor. Alper Taşdelen, her bölgede en az 10 mahalleyi kapsayacak toplantılarda hem hizmetlerini anlatacak hem de vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, başlangıçta 9 bölgeyi kapsayacak “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantılarına başlıyor. Ramazan ayı başlamadan tüm bölgeleri ziyaret edecek Alper Taşdelen, vatandaşlarla bir araya gelerek belediye çalışmalarını anlatacak, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini bizzat alacak.

Mart ayının son günü başlayacak ve 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek bölge toplantıları kapsamında ilk buluşma Dikmen bölgesinde gerçekleşecek. Dikmen Caddesi üzerinde 31 Mart saat 13.00’te Leylaa Düğün Salonu’nda yapılacak toplantı; Ata, Huzur, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Aydınlar, Harbiye, Öveçler, Aşağı Öveçler, Yukarı Öveçler ve Sokullu Mehmet Paşa Mahallelerini kapsayacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları Esat, Seyranbağları, Gaziosmanpaşa, Yıldız, Oran, 100. Yıl, Çayyolu, Dikmen, Cebeci, Bahçelievler, Emek, Ayrancı bölgeleri ile devam edecek.