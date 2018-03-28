Karalar: Spor uyuşturucunun panzehiridir

Unicef-Rotary Çocuk Dostu Şehirler projesi kapsamında “Çocuk ve Gençlerin Uyuşturucu Madde Bağımlılığından Korunması Arama Ve Tarama Çalıştayı”, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR

Unicef, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana Çukurova Rotary Kulübü ve Seyhan Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın açış konuşmasını Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Geçmişte tarım, sanayi, ticaret ve zenginliğin kenti olan Adana’da mutlu insanların yaşadığını dile getiren Başkan Karalar, toplumdaki mutluluk düzeyinin azalmasına paralel olarak sorunların ve uyuşturucu kullanımının da hızla artmaya başladığını kaydetti.

“UYUŞTURUCU KULLANAN KALMAYANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Uyuşturucuyla mücadele konusunda herkesin elinden geleni yapmasının önemine vurgu yapan Başkan Karalar, Seyhan Belediyesi olarak bu konuda çok şey yaptıklarını ancak bu çalışmaların yeterli olmadığını söyledi. Başkan Karalar, “Yeterli midir, değildir. Çünkü yeterli olabilmesi demek uyuşturucu kullanan hiç kimsenin kalmaması demektir. Biz uyuşturucu kullanan bir tek kişi kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

ÇARPICI ÖRNEKLER

Çarpıcı örneklerle uyuşturucu kullanımının yol açtığı tehlikelere dikkati çeken Karalar, E-5 karayolunun aşağısında portakal bahçelerinin bulunduğu mahallelerde yaşayan insanların 10-15 yıl öncesine dek hiçbir derdinin olmadığını ve buralarda uyuşturucu kullanımının sıfır düzeyinde olduğunu belirten Karalar, bugün ise bu mahallelerde gençlerin büyük bir bölümünün uyuşturucu kullandığını ifade etti. Karalar, “Eğer orada uyuşturucu kullanılıyorsa bu Adana açısından büyük bir tehlike demektir” diye konuştu.

“UMUT VEREMEZSENİZ BATAKLIĞI KURUTAMAZSINIZ”

Gelecekten umudu kalmayan mutsuz insanların uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yöneldiğini vurgulayan Başkan Karalar, “Eğer ülkedeki işsizliği, açlığı, mutsuzluğu gideremezseniz, özellikle umutlu bir gençlik yaratmazsanız bu kaçınılmaz oluyor. Demek ki, biz ülkede başka bir şey yapmalıyız. İnsanların gelecekle ilgili umutlarını artırmalıyız. Çünkü umut bir başlangıçtır. Bugün için bir imkan değildir ama gelecekte bir imkanı, arzu ettiğini bulabilmesi düşüncesidir. Bu umudu veremezseniz bu bataklığı kurutma şansınız yok” ifadelerini kullandı.

“EMNİYETE TAM DESTEK VERDİK”

Seyhan Belediyesi olarak Adana Emniyet Müdürlüğü’nün “Narko Adana Elçi” projesine ortak olduklarını, Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bir yıl boyunca mahallelerden insanları taşıyıp uyuşturucuyu ve uyuşturucuya karşı mücadeleyi anlatan “Plastik Hayatlar” oyununu sahnelediklerini, çocuğu bonzai bağımlısı olan bilinçli bir annenin verdiği mücadeleyi kitaplaştırıp 50 bin adet kitabı halka dağıttıklarını anlatan Karalar, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için belediye olarak sportif aktivitelere büyük önem verdiklerini söyledi.

“SPOR UYUŞTURUCUNUN PANZEHİRİDİR”

Karalar, “Seyhan Belediyesi olarak son dört yılda sporla ilgili yoğun faaliyet gösteriyoruz. Buz pateni, portatif havuzlar ve hizmete açtığımız yedi mega tesis bunlardan bazıları. Bunların tamamı, gençlerimizi, evlatlarımızı hem sağlıklı bir vücuda hem sağlıklı bir kafaya hem de sağlıklı bir karaktere kavuşturmak için yapılan hizmetler. Spor da uyuşturucuyla mücadelede en etkin rollerden birisidir. Spor uyuşturucunun panzehirlerinden bir tanesidir” dedi.

TEDAVİ İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ

Dört yıldır Seyhan’da 20 bin metrekare alan üzerinde bir rehabilitasyon merkezi açmak için çalıştıklarını ancak Sağlık Bakanlığı’yla henüz protokol imzalayamadıklarını aktaran Başkan Karalar, şöyle devam etti:

“Protokolde son aşamaya gelindi. Bu protokol belediye başkanlığımın son ayında bile imzalansa kararlıyım, bu merkezin temelini atacağım. Adana’da ve bölgede böyle bir rehabilitasyon merkezi yok. Seyhan Belediyesi olarak yaklaşık 20 bin metrekare üzerinde çok teşekküllü tedaviye yönelik bir merkezi Adana’ya kazandırıp, uyuşturucuyla mücadele konusunda çok önemli bir adım atmış olacağız.”

“ÇÖZÜM PROJELERİ ÜRETİLMELİ”

Uluslararası Rotary 2430.Bölge Guvernörü Serdar Ünlü ise konuşmasında nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan çocukların her türlü yaşamsal haklarının kabulü, bu bilincin yerleşmesi ve ona göre önlemler alınması, bu bilinçte yurttaş, vatandaş yetiştirme çabası içinde olduklarını kaydetti.

ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilimdalı Başkanı Prof.Dr. Mete Korkut Gülmen de uyuşturucuyla mücadele konusunda global düşünceyle Adana’dan çözüm projeleri üretilmesinin önemine vurgu yaptı.

SUNUMLAR

Başkan Karalar’a katkılarından dolayı plaket sunulduktan sonra çalıştayın sunum bölümüne geçildi. Bu bölümde AMATEM Kurucu Üyesi Prof.Dr. Mansur Beyazyürek “Her Yönüyle Bağımlılık”, Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı “Çocuk Dostu Şehirler-Çocuk Dostu Belediyeler”, ÇÜ Adli Bilimler ve Bağımlılık Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Cenkseven Önder “Bağımlılıkla Mücadelede Yaşam Becerileri Eğitimi”,

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Psikologu Dilara Temel “Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik uygulanan Çalışmalar”, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Birim Sorumlusu Psikiyatrist Dr. Nazlı Alcan “Madde Bağımlılığında Tedavi ve Rehabilitasyon”, ÇÜ Adli Bilimler ve Bağımlılık Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nurcihan Kiriş “Neden Bağımlı Olunur? Neden Uyuşturucu Bağımlılığı?”, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Birim Psikologu Klinik Psikolog İhsan Sabri Titi “Madde Bağımlılığı Tedavi Yöntemleri ve Merkezleri” konulu sunumlar yaptı.