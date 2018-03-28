CHP'li başkan oğluyla başrol oynadı

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin ile oğlu Deniz Çetin’in başrol oynadığı, Yazar Ayça Öztorun'un öyküsünü ve senaryosunu kaleme aldığı 'Görüş Günü' filmi uluslararası film festivallerinde yarışmaya katılacak.

Fragmanı yayınlanan ve ilk gösterimi, Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde, 30 Mart Cuma günü saat 11.00'de ve 31 Mart Cumartesi saat 18.30’da, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde, izleyicilerle buluşacak.

Yazar Ayça Öztorun'un kaleme aldığı öykü ve senaryo, ünlü Yönetmen Fatih Koca tarafından sinema filmi olarak çekilirken, filmin yapımcılığını Çukurova Belediyesi üstlendi. Yazar Ayça Öztorun, filmin Adana'da çekildiğini ve oldukça iddialı olarak hazırlandığını belirterek, uluslararası yarışmada ülkemizi ve Adana'mızı temsil edeceğini söyledi.

SANATA DEĞER VEREN BAŞKAN SONER ÇETİN

Çukurova’yı kültür sanat ve festivaller kenti yapan ve 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali için gün sayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova’da Orhan Kemal’ler, Yaşar Kemal’ler, Yılmaz Güney’ler ve daha nice sanatçılar yetişti ve yetişmeye devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımıza kültür ve sanat platformunda da hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin

'Görüş Günü' filminde oğlu Deniz Çetin ile kamera karşısına geçmekten duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Çetin, "Çukurova Belediyemizin yapımını üstlendiği ve Uluslararası Kısa Film Festivaline katılarak, Adana’mızı temsil edecek, benim de oğlum ile birlikte rol aldığım filmin gösterimini ben de herkes gibi heyecanla bekliyorum. Filmi ilk kez 30 Mart’ta Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Sanata, sanatçıya, güzele ve öğretiye dair her türlü sanatsal faaliyetlere saygısının sonsuz olduğunu, sanatı yeni nesile empoze etmenin bir misyon olduğunu söyleyen Başkan Soner Çetin, yaşanmış bir hayatı kaleme alarak öyküleştirip, ardından senaryolaştıran Yazar Ayça Öztorun’un, yazım konusunda ki başarısını kutladığını ifade etti.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesinin yapımını üstlendiği ve Uluslararası kısa film festivaline katılarak, Adana’yı temsil edecek olan “Görüş Günü” adlı kısa filmin gösterimini 30 Mart Cuma günü saat 11:00’de ve 31 Mart Cumartesi saat 18.30’da, Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezinde sunacaklarını ve tüm halkın davetli olduğunu açıkladı.