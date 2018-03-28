Çankaya'da geri dönüşümler fidan oluyor

Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı çalışmalarına devam ediyor. “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” sloganıyla başlatılan kampanya ile 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan hediye ediliyor.

Yeni parklardan bitkisel atık yağların toplanmasına, öğrencilere çevre eğitimlerinin verilmesinden geri dönüşebilen atıkların toplanmasına kadar birçok çevre projesini bir arada yürüten Çankaya Belediyesi, yeni kampanya ile vatandaşlara fidan veriyor. Çankayalıların çevre bilincini artırarak ağaç dikmeye teşvik eden kampanya dahilinde her gün bir bölgede fidan dağıtımı yapılıyor.

BAŞKAN’DAN VATANDAŞLARA DAVET

Çankaya Belediyesinin geri dönüşüm projelerinde ve çevreye duyarlı projelerinde önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Avrupa Birliği’nden hibe alan ve kentsel tarımı desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz "Yağmur Hasadı Projesi" Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Paris İklim Anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde yapılan görüşmeler, yerel yönetim olarak sorumluluk aldık ve 22 Nisan 2015’te sera gazı salınımını %25 azaltmayı taahhüt ettiğimiz Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladık. Çankayamıza 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Parklarımızda güneş enerjisi ile aydınlatmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandıran eğitimler düzenliyor ve bu kapsamda hazırladığımız kitapları hediye ediyoruz. Doğayı korumak ve geleceğe sağlıklı bir kent bırakmak için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızı da hem atıklarının geri dönüşeceği hem de ağaçlandırmaya katkı sunan bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki biz doğaya ne verirsek doğa da bize vereceklerini esirgemez” diye konuştu.

KAMPANYA 13 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

26 Mart’ta başlayan kampanya kapsamında, 29 Mart ile 5 ve 12 Nisan’da Mürsel Uluç Çankaya Evi, 30 Mart ile 6 ve 13 Nisan’da 100. Yıl Çankaya Evi, 31 Mart ve 7 Nisan’da Dikmen Çankaya Evi, 2 ve 9 Nisan’da Beysukent Çankaya Evi, 3 ve 10 Nisan’da Bademlidere Çankaya Evi ile 4 ve 11 Nisan’da Ümit Çankaya Evi’nde fidanların dağıtımı gerçekleştirilecek. 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getiren tüm vatandaşlar Çankaya Belediyesince kendilerine armağan edilen fidanları alabilecek.

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, bu kampanya ile yeşilini biraz daha artıracak. Kampanya 13 Nisan’a kadar devam edecek.