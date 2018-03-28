3. Orhan Kemal Festivali başlıyor

Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Cezmi Ersöz, İsmail Saymaz, Caner Cindoruk, Feyza Hepçilingirler, Pelin Batu, Hakan Günday, Koray Yersüren, Mustafa Gazalcı ve Mazlum Çimen gibi Türkiye’nin saygın şair, yazar, gazeteci ve sanatçılarının katılacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali 30 Mart Cuma günü başlıyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in rol aldığı ‘Görüş Günü’ adlı filmin galası da festivalde yapılacak.

YAZAR - SANATÇI VE GAZETECİ AKINI

Çukurova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin üçüncüsü Türk şiirinin usta ismi Ataol Behramoğlu’nun Onur Konuğu olarak katılacağı bir dizi etkinlikle 30 Mart Cuma günü saat 11.00’de Mektebim Bilfen Okulları Çocuk Korosu’nun mini konseri yle başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya’dan değerli şair ve yazarların katılacağı festival, başrolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in oynadığı, Ayça Öztorun’un senaryosunu yazdığı, Fatih Koca’nın yönettiği ‘Görüş Günü’ adlı 26 dakikalık kısa film gösterimi ile devam edecek; usta şair Ataol Behramoğlu’nun şiirli sohbeti ile sürecek.

İMZA, ŞİİR, SÖYLEŞİ, SERGİ, KONSER

Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde ilk gün A.Behramoğlu-A.Telli – Prof. Dr. Halûk Gökalp’in şiir sergileri, ‘Sevdamız Türkçe’ (Feyza Hepçilingirler ve öğrenciler) söyleşisi, ‘O.Kemal Filmleri’ (Caner-Zafer Cindoruk-Mazlum Vesek), İki Kelam Bir Şiir’(A.Telli-C.Ersöz)etkinliği; 31 Mart’ta yine saat 11.00’den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır’ konulu münazara (F.Hepçilingirler – Doğa Okulları – ERAL Okulları), ‘İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz” adlı tartışma (Pelin Batu-İhsan Eliaçık), ‘Edebiyatçı Gazeteci’ (İsmail Saymaz) konferansı yapılacak. Görüş Günü’ filminin 18.30’daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30’daki Mazlum Çimen konseri ile noktalanacak.

‘BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN YAZARLARI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antakya’dan da değerli isimlerin katılacağını belirterek “Yazarlarımız Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Cemile Cereb, Coşkun Karabulut, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Gıyasi Aydemir, Hakan Karaduman, Halil Genç, İsmail Arslan, Mazlum Vesek, Mehmet Taşar, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Özcan Karabulut, Selda Kaya, Serpil Ciritci, Su Yılmaz, Uğur Pişmanlık ve Yasemin Tümkaya da bizlerle olacak, ayrıca her etkinlik öncesi ‘şiir arası’ ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk şiir okuyarak festivalimizi renklendirecek. Müthiş bir hazırlık ve muhteşem bir kadro ile festival yapıyoruz” dedi.