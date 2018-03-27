CHP'li belediyeden işçiye rekor zam

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği(DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, memurun sosyal haklarına yaptığı yüzde 52’lik rekor zammın ardından, işçi sözleşmesinde de, Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmesini imzaladı.

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi sürecinin sonunda, belediye işçilerine yüzde 35.7 oranında zam yapılarak, Türkiye’ye örnek bir sözleşme gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, DİSK Genel İş Sendikası ise Çukurova Belediyesi arasında kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Çukurova Belediyesi idare binasında, işçilerin katılımıyla gerçekleşen coşkulu imza töreninde, işçiler Başkan Soner Çetin’i davullarla ve alkışlarla karşıladı. Törene, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, TİS Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, başkan yardımcıları, bürokratlar ve işçiler katıldı. Belediye çalışanlarının büyük coşkusu ile başlayan törende, ücret ve sosyal hak zammının birinci yıl için yüzde 35.7, ikinci yıl içinse yüzde 35.7 şeklinde belirlendiği belirtildi. Diğer sosyal haklara ise en az yüzde 25 en fazla yüzde 100 oranlarında artış sağlandı.

BAŞKAN ÇETİN’E SÖZLEŞME TEŞEKKÜRÜ

DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in, işçilere tanıdığı haklarla Türkiye’ye örnek olduğunu ve en yüksek zam sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Gündoğdu, “Sözleşme sürecinde, emekten ve emekçiden yana gösterdiği duyarlılıktan dolayı Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin’e teşekkür ediyoruz” dedi,

‘BAŞKANIMIZIN KUTLU MÜCADELESİNDE YANINDAYIZ’

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Türkiye’nin en iyi sözleşmesine, emekten yana tutumuyla en büyük katkıyı sunan emek ve emekçi dostu belediye başkanımız Soner Çetin’in, kutlu mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Hem hizmetlerinden dolayı, hem de Türkiye’de en başarılı ilçe belediye başkanı seçilmesinden dolayı kendisini kutluyorum” diye konuştu.

“BAŞARILARINI KUTLUYORUZ”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, son yapılan anketlerin hepsinden birincilikle çıkan ve Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilen Soner Çetin’i kutladığını belirterek, “Başkanımız Soner Çetin, başarısının gücünü, emekten ve emekçiden yana kullanarak taçlandırdı. Bugün burada yaptığımız toplu iş sözleşmesinin Türkiye’de örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK SÖZLEŞME İMZALADIK”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bugün, gerçekten belediye başkanı seçildim seçileli en mutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum. DİSK gibi bir sendikanın genel başkanı, bir işverene ‘yoldaşım’ diyorsa, bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Bugün Türkiye’de, belediyeler arasında CHP’li belediyelerin tavrı açık ve nettir, tarafı bellidir. CHP, işçinin ve emekçinin tarafındadır. Geçen ay memurlarla yaptığımız sözleşme Türkiye’ye örnek oldu. Umut ediyorum ki, bugün yaptığımız sözleşme de Türkiye’ye örnek olacaktır. İşçi kardeşlerimiz Çukurova Belediyesi’ni örnek göstereceklerdir. Biz her şekilde emekten yana olacağız. Biz işçilerimiz sayesinde başarılıyız. İşçilerimiz hiç benim başımı öne eğmediler. O yüzden ne yapsak azdır. Toplu iş sözleşmemizin tüm işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“ŞİDDET UYGULAYAN İŞÇİNİN MAAŞI EŞİNE VERİLECEK”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile sendika arasında imzalanan sözleşmede, işçilerin çocuklarının belediyeye ait kreşlerden ücretsiz yararlanması, çocuğu ünivesitede okuyan işçilere destek verilmesi ve eşine şiddet uygulayan işçinin, eşinin beyanı ile maaşının yarısının eşine ödenmesi gibi maddeler de yer alıyor.