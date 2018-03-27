Başkan Karalar: Bahane değil hizmet üretiyoruz

Dağlıoğlu ve Havuzlubahçe mahallelerinin ortak kullanım alanı olarak inşa edilen Havuzlubahçe Taziyeevi’nin açılışı CHP Adana İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MUHTAR KARDAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Açılışta iki mahallenin sakinleri adına söz alan Dağlıoğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Reşit Kardaş, Başkan Karalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

“TIRNAĞINIZA ZARAR GELMESİN”

Halkının arasında, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hiç kimsenin tırnağına zarar gelmemesi dileğinde bulundu.

“BENİM HALKIM EN UFAK BİR ACI YAŞAMASIN”

Başkan Karalar, “Benim halkım, kardeşlerim en ufak bir acı yaşasın istemiyorum. Ancak vadesi gelen vefat ediyor ve yitirdiğimiz kardeşlerimiz, büyüklerimiz için, onların ailelerinin taziyeleri daha iyi koşullarda kabul edebilmeleri ve halkımızın acılarını paylaşabilmek için taziyeevleri yapıyoruz. ” diye konuştu.

“HER HAFTA BİR TAZİYE EVİ AÇACAĞIZ”

Komşuluk ilişkilerinin daha güçlü olduğu Dağlıoğlu, Havuzlubahçe gibi mahallelerde özellikle kış aylarında taziyelerin ailelere büyük külfet yaşattığına işaret eden Başkan Karalar, Seyhanlılardan taziyeevi talebinin çok geldiğini belirtti. Göreve geldikten sonra on sekiz taziyevini hizmete açtıklarını aktaran Karalar, “25 yıllık Seyhan’da kaç taziyeevi vardı tahmin edin? İki tane. Biz 18 tane açtık. Hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Biz her hafta taziyeevi açacağız” şeklinde konuştu.

“BAHANE DEĞİL HİZMET ÜRETİYORUZ”

Hiçbir zaman bahane üretmediklerinin altını çizen Başkan Karalar, hizmet etme görevini layıkıyla yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Seyhan’ı borçlu olarak teslim aldıklarını anımsatan Başkan Karalar, “Ben belediyeyi teslim aldığımda bu belediyenin eski parayla 50 trilyon borcu vardı. Sadece kamulaştırmaya biz 160 trilyon para harcadık. Seyhan’da iki kreş açtık, birini açıyoruz, birinin de Pınar’da temelini atacağız. Peki, kreş var mıydı Seyhan’da? Vardı ama özel sektörün vardı. Belediyenin bir tane bile kreşi yoktu. Bu tesisi size kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taziyeevinin kurdelesi kesilerek hizmete açılırken, Dağlıoğlu ve Havuzlubahçe mahallelerinde yaşayan anneler Başkan Karalar’a yoğun ilgi gösterdi.