Küçük Yusuf’un bisiklet hayali Karalar’la gerçek oldu

Başkan Karalar, daha önce bisiklet talebinde bulunan küçük Yusuf Mert’in hayalini de gerçeğe dönüştürüp, mahalle sakinlerinin yarım kalan cami inşaatı için yardım talebine de olumlu yanıt verdi.

DAMAR ARIKOĞLU İLKOKULU’NUN EKSİKLERİ TAMAMLANDI

Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Mahallesi’nde yaşayan çocuklara eğitim-öğretim veren Damar Arıkoğlu İlkokulu’nun eksikleri Başkan Karalar’ın talimatı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

“ARANIZDA OLMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Okul Müdürü İsmet Mert Aşşık’ın daveti üzerine okulda küçük öğrencilerle buluşan Karalar, eğitim ve öğretim gören çocukların hevesi ve enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizin aranızda olmak beni çok mutlu etti” dedi.

“OYUN OYNADIĞIMIZ TOPRAKLARI UNUTMADIK”

Yunusoğlu’na köy olduğu gençlik dönemlerinde çok sık geldiğini ifade eden Başkan Karalar, “Ayağımız buradan hiç kesilmezdi. Ben de Yüreğir’den gelen bir ağabeyinizim, arkadaşınızım. Kader bizi Seyhan Belediye Başkanı yaptı ama biz buraları, çocukken, gençken oyun oynadığımız toprakları unutmadık. Eskisi kadar sevdiklerimize, yetiştiğimiz yerlere vakit ayıramıyoruz. Ama bu, buraları, sizleri unuttuğumuz anlamına asla gelmesin” diye konuştu.

“EĞİTİM HERŞEYİN BAŞI”

Seyhan Belediyesi olarak eğitim kurumlarına hiçbir belediyenin yapmadığı kadar yardım ettiklerini vurgulayan Başkan Karalar, “Eğitim ve öğretim her şeyin başıdır” şeklinde konuştu.

“MÜREFFEH, SAYGIN, BAĞIMSIZ VE İLERİ BİR ÜLKE İÇİN…”

Başkan Karalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu: “Atatürk’ün dediği gibi eğitim bir ülkeyi müreffeh, saygın, bağımsız ileri bir ülke de yapabilir ama eğitim sistemi kötüyse o ülkeyi batırabilir. Bu nedenle biz eğitim kurumlarına destek vermeliyiz. Sizlerin daha iyi koşullarda eğitim görmeniz için okulunuzun eksiklerini karınca kararınca bizim tamamlıyoruz.”

CAMİ YAPIMINA DA YARDIM SÖZÜ VERDİ

Mahalle sakinlerinin cami inşaatına destek talebine de olumlu yanıt veren Başkan Karalar, “Ona da yardım ederiz. Hepinizin başarılı olmasını gönülden istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KÜÇÜK YUSUF’UN BİSİKLET HAYALİ GERÇEK OLDU

Okul İdaresi katkılarından ve desteklerinden dolayı Karalar’a çiçek takdim etti. Başkan Karalar, daha önce kendisinden bisiklet isteyen ortopedik engeli bulunan küçük Yusuf Mert’in hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Karalar’a CHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Kadriye Aşşık da eşlik etti.