Başkan Karalar’ın vefası

Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi’ndeki Karşıyaka İlkokulu’nun bank, çevre düzenlemesi gibi birçok ihtiyacını karşılayan Seyhan Belediye Başkanı Karalar Okul Müdürü Hakan Yürekli’nin daveti üzerine eğitim hayatına ilk adımı attığı ve beş yıl boyunca eğitim aldığı Karşıyaka İlkokulu’nu ziyaret etti.

TOP OYNAYAN ÇOCUKLARLA PASLAŞTI

CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Aşşık’ın da eşlik ettiği ziyarette, Karalar’ı çocukluk arkadaşları, mahalle sakinleri ve Seyhan Mahallesi Muhtarı Ersen Bahçeci karşıladı. Çocukluk günlerine dönen Başkan Karalar, okul bahçesinde top oynayan çocuklarla paslaştı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Karalar’a desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim eden Okul Müdürü Yürekli, “Yaptığınız hizmetlerden, gösterdiğiniz ilgiden dolayı buradaki herkesin huzurunda şahsınıza teşekkür ediyorum” dedi.

“EĞİTİME KATKI VERMEK GÖREVİMİZ”

“Eğitim kurumlarına yardımcı olup, okulların eksiklerini gidermek görevimiz” diyen Başkan Karalar, “Eğitime destek vermek, ülkenin gelişimine destek vermektir. Burası benim okulum, ilkokulu ben burada okudum. Eğitimde gözümü burada açtım, temelimiz burada atıldı. Yıllar sonra Seyhan Belediye Başkanı olarak burada olmak, çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim alıp, memleketine yararlı örnek vatandaşlar olmalarına katkıda bulunmak büyük bir mutluluk” diye konuştu.





Toplumun eğitimle ilerleyebileceğini ve ülkelerin eğitimle kalkınabileceğini belirten Başkan Karalar, toplumdaki saygı, sevgi, hoşgörü düzeyinin de yine eğitimle ilişkili olduğunu kaydetti. Karalar, “Aydınlık, refah, mutlu bir ülke idealine ulaşmak iyi eğitim almış nesillerle mümkün. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi koşullarda, en iyi eğitimi almaları için üzerimize düşen görevi ayrımsız bir şekilde yapmakta kararlıyız” diyerek Okul Müdürü Hakan Yürekli’ye verdiği plaketten dolayı teşekkür etti.