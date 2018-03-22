Karalar’dan Seyhanlılara önemli uyarı

Adana Hemşehri Dernekleri Platformu’nun konuğu olan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, art niyetli bazı müteahhitlerin belediyenin adını kullanıp halkı kandırmaya çalıştığını belirterek, “Biz de akrabaya dahi iltimas olmaz. Yalanlar söyleyip iftiralar atarak iş yapmaya çalışanlara kimse kanmasın” diyerek vatandaşları uyardı.

“ÖZLEDİĞİMİZ TÜRKİYE TABLOSU BURADA”

Adana Hemşehri Dernekleri Platformu’nun Elit Balo Salonu’nda düzenlediği kahvaltının konuğu olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin dört bir yanını temsil eden ve salonda bir arada bulunan hemşehri derneklerinin arzu edilen, özlenen Türkiye tablosu olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Herkesin birbirine saygı duyduğu, hiç kimsenin hor görülmediği bir kardeşlik ortamında yaşayan, herkesin birbirine sımsıkı sarıldığı bir Türkiye tablosu arzumuzdur. İşte bu Türkiye tablosu buradadır. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“KALBİM, BEYNİM, BEDENİM ADANA, SEYHAN VE SİZİN İÇİN…”

“Kalbim de, beynim de, bedenim de Adana için, Seyhan için, Türkiye için, sizin için” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Karalar, Seyhan’ın sorunlarını ortadan kaldırıp, daha yaşanabilir, refah, huzurlu bir kent haline getirmek için çok çalıştıklarını ancak daha yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.

“BENİM TEK BAŞINA ÇALIŞMAM YETMEZ”

Belediye bünyesinde görev yapan herkesin sorumluluğunu en üst düzeyde yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Karalar, “Ben çalışmayı seven bir adamım ama sadece benim çalışmam yetmez” şeklinde konuştu.

“BU KENTE BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Adana’da doğup, büyüdüğünü, eğitim hayatını da yine Adana’da tamamladığını belirten Başkan Karalar, “Bugün neyimiz varsa bu kente ve bu kentte yaşayan sizlere borçluyuz. Dolayısıyla bizim de bu kente ve ülkemize ödememiz gereken borcumuz var. Bu borcu ödemek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEYHAN’IN MAKUS TALİHİNİ KIRMALIYIZ”

Seyhan’daki imar sorununa da değinen Başkan Karalar, Seyhan’ın mutlaka dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Karalar, “Bir belediye başkanı elbette kentin temizliğini, bozuk yollarını yapmalı, asfalt dökmeli, günlük işleri elbette çok iyi yapmalı ama bizim Seyhan’da esas yapmamız gereken şey, Seyhan’ın kötü, makus talihini kırmak. Yani bu kenti değiştirmek, dönüştürmektir. Eğer ben kentin dönüşümünü sağlayamadıysam, kent yenilenmiyor, olumlu anlamda dönüşmüyorsa ben kendimi iyi belediye başkanlığı yaptım saymam” dedi.

“BELEDİYENİN ADINI KULLANAN KÖTÜ NİYETLİLERE ALDANMAYIN”

Belediyenin adını kullanıp halkı kandırmaya çalışan bazı kötü niyetli müteahhitler konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Karalar, şunları kaydetti:

“Bahçeşehir’de, Bahçelievler’de Tellidere’de ya da başka yerlerde; bir tarafta 1 yoğunluk, bir tarafta 2 yoğunluk vermemiz sözkonusu değil. Müteahhit bazında imar vermemiz de mevzubahis değil. Bizimle ilgili Pınar ve Namık Kemal’de belediye bu işin içinde diyen bazı müteahhitler ve kötü adamlar olduğunu duyuyoruz. Belediye şunu kolluyor, bunu kolluyor filan… Ben babamın oğlunu kollamam. Ben belediyede sülalesinden bir tane adam çalıştırmayan tek belediye başkanıyım. Bende akrabaya filan iltimas olmaz.

İnşallah dönem sonuna kadar bütün Seyhan’ı imarlı hale getiririz. Bu Seyhan’a yapacağımız en büyük hizmettir.”