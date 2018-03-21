Başkan Karalar’a Atletizm Federasyonu’ndan teşekkür

Seyhan’da yaşayan herkese hiçbir ayrım yapmadan hizmet götüren ve “Halkın Belediyesi” olarak adlandırılan Seyhan Belediyesi, çocukları ve gençleri kötülüklerden korumaya yönelik sürdürdüğü sportif faaliyetlerle de farkını gösteriyor.

Adana’da 19 farklı branşta 2 binin üzerinde sporcusu ile başarıdan başarıya koşan Seyhan Belediyespor’un atletizm branşında yetiştirdiği başarılı sporcularla da adından söz ettiriyor.

9-15 yaş aralığında 120 sporcusu bulunan Seyhan Belediyespor’un atletizm takımındaki 3 sporcusu 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak olan olimpiyatların kamp kadrosuna dahil edildi. Kamp kadrosuna dahil edilen Muhammed İran, Ahmet Keskin ve Erdem Tilki, burada Adana’yı temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Seyhan Belediyespor Atletizm Takımının başarılarından dolayı kulübe bir plaket gönderirken, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, plaketi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a takdim etti.

Başkan Karalar, Federasyon Başkanı Çintimar’a nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi olarak gençlere çok önem verdiklerini belirten Başkan Karalar, “Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin kötü alışkanlara bulaşmasını önlemek gibi bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizi doğru yöne kanalize edip, onların Adana’mızın ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak örnek bireyler haline gelmeleri için çaba gösteriyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’ sözünü faaliyet felsefesi olarak kabul eden Seyhan Belediyespor da bu hedefe ulaşmada çok önemli bir rol üstleniyor. Sporcularımızı ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutluyor, doğru yolda olduğumuzu kanıtladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.