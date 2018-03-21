Asansör deyip geçmeyin!

Son dönemde asansörlerde meydana gelen kazalar sonucu denetimlerin daha da önem kazandığı belirtilirken, vatandaşlardan tıpkı arabalarında olduğu gibi asansörlerini de yılda bir kez kontrol ettirmeleri istendi.

Konak Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilçe sınırları içinde kalan yaklaşık 4 bin asansörün yıllık bakım ve kontrolleri Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bakımların yanı sıra Oda tarafından çeşitli dönemlerde eğitim seminerleri de veriliyor. Bu kapsamda son olarak asansör güvenliği konusunda ilçedeki muhtarlar ve apartman yöneticileri için bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitimler sayesinde muhtarların mahallelerinde asansör güvenliği konusunda halkı bilgilendirmesi hedefleniyor.

İHMAL ETMEYE GELMEZ

‘Asansör Kazalarında Denetim ve Güvenlik’ adıyla düzenlenen seminer Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden Çiçek Şimşek Yıldız ve Zafer Güneş, asansör kontrollerinin önemi, bu kontrollerin nasıl yapılacağı, kontrol sırasında asansör bakımcılarına düşen yükümlülükler, en çok okunan kaza haberleri ve güvenlik önlemleriyle ilgili yaptıkları kapsamlı açıklamalarda bulundu.

YILDA BİR KEZ KONTROL ŞART

Oda temsilcileri Yıldız ve Güneş, toplantıya katılan muhtarlar ve apartman yöneticilerini asansör bakımı ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilinçlendirdi. Muhtarlara detaylı bir sunum yapıldı. Katılımcılardan asansör bakım ve kontrollerini ihmal etmemelerini isteyen Yıldız, “Son dönemdeki kazalar sonucu asansör denetimleri daha çok önem kazandı. Nasıl arabaları iki yılda bir kontrol ettirmemiz gerekirse, asansörleri de yılda bir kere kontrol ettirmemiz gerekir” diye konuştu. Sunumların ve eğitimlerin ardından Yıldız ve Güneş, kendilerini dinlemeye gelenlerin sorularını yanıtladı.