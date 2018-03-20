Güzel İzmir’e hoşgeldiniz

İtalyan öğrencileri Konak Belediyesi’nin Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi’nde ağırlayan Pekdaş; İtalyanların İzmir için ‘Bella (güzel) İzmir’ dediğini hatırlatarak; “Güzel İzmir’imize hoşgeldiniz” dedi.

Konak Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri ile İtalya’nın Matera şehrinde eğitim veren Istituto Comprensivo Pascoli okulu öğrencileri hayata geçirilen ‘Barış ve Kardeşlik’ projesi kapsamında Konak’ta buluştu. İtalya’dan gelen 13 konuk öğrenci ve onlara refakat eden öğretmenler Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından misafir edildi. İzmir’de oldukları süre boyunca hem okul içinde hem de okul dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılan İtalyan öğrenci ve öğretmenler son olarak Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’la buluştu. Konak Belediyesi’nin Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ziyarete öğrencilere Istituto Comprensivo Pascoli Okul Müdürü Michele Ventrelli, proje sorumlusu öğretmenler; Patrizia Montemurro, Grazia Tantalo ile ev sahibi Misak-ı Milli Ortaokulu’nun Müdürü Ergün Baylan, proje sorumlusu öğretmenler İnci Önderli ve Gülcan Özün de eşlik etti.

‘BELLA İZMİR’

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, daha önce de İtalyan konuklar ağırladıklarını ve İtalyanların İzmir için ‘Bella (güzel) İzmir’ dediğini hatırlatarak; “Güzel İzmir’imize hoşgeldiniz” dedi. İzmir’in zengin tarihi değerlere sahip çok kültürlü bir şehir olduğunu söyleyen Pekdaş, Büyük İskender’den günümüze kentin kuruluş tarihi hakkında kısa bilgiler verdi. Pekdaş, “Büyük İskender gördüğü bir rüya üzerine şu anki merkezde İzmir’in kurulmasını emrediyor. Rüyasını yorumlayan rahipler burada yaşayan insanların dört kat daha mutlu, dört kat daha zengin olacaklarını söylüyor. Dolayısıyla İzmir’de yaşayan insanlar bugün de mutlu insanlardır ve ruhları zengin insanlardır” diye konuştu.

KADINLAR HERŞEYİ BAŞARIR

Buluşmada konuk okulun Müdürü Michele Ventrelli de 13 öğrenciyle İzmir’de olmaktan ve Başkan Sema Pekdaş ile tanışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, misafirperverlikleri için teşekkür etti. Buluşmada İtalyan öğrencilerin Konak gibi büyük bir kenti yönetmenin zor olup olmadığı yönündeki sorusuna Başkan Pekdaş, “Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok, dünyayı kadınlar güzelleştirecek” diye yanıt verdi. Misak-ı Milli Ortaokulu Müdürü Ergün Baylan da, Kardeş Okul Projesi ile amaçlarının; kültürlerarası etkileşimi sağlamak, öğrencileri kaynaştırmak, küresel vatandaşlık, karşılıklı eğitimsel faaliyetlerde bulunmak ve elbette dünya barışı ve kardeşlik ruhunu yaşamak olduğunu söyledi. Baylan, kendilerini misafir eden Başkan Pekdaş’a teşekkür ederek, “Sizi ziyaret etmekteki amacımız; eğitime gönül veren bir yönetici ve barışa inanan bir kişi olmanızdır. Bizim projemizin adı da ‘Barış ve kardeşlik’ o nedenle sizinle öğrencilerimizi bir araya getirmek istedik” diye konuştu. Baylan, İzmirli öğrencilerin de 14 -21 Mayıs tarihleri arasında İtalya’ya giderek iadeyi ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi. Görüşmenin sonunda öğrenciler Başkan Pekdaş’a çiçek ve plaket sunarken, Pekdaş da çocuklara içinde çeşitli eğitim setleri bulunan sırt çantaları hediye etti. Daha sonra İtalyan ve Türk öğrenciler Tarihi Asansör’ün muhteşem İzmir manzarası eşliğinde öğle yemeği yedi.