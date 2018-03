Soner Çetin'i duygulandıran sürpriz

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, her hafta yaptığı sabah 06.00 halk buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in sabah buluşmaları halktan yoğun ilgi görürken, toplantıya katılan vatandaşlar artık sorun iletmeye değil, Başkan Çetin’e çözülen sorunları için teşekkür etmeye geliyor. Bugün Yurt Mahallesi’nde yapılan toplantıda Başkan Çetin yine ilgiyle karşılandı. Başkan Çetin’e bestelediği türküyü seslendiren Ozan Aşık Süphan Dereli ise toplantıya renk kattı.

BAŞKAN ÇETİN’İN SABAH TOPLANTILARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gün ağarmadan yaptığı halk toplantılarına aralıksız devam ediyor. Her salı açılış, her perşembe temel atma töreni ve her cuma halk günü yapan Başkan Soner Çetin, 4 aydır aralıksız haftanın 3 günü sabah 06.00 buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çetin, bugün Yurt Mahallesi Muhtarlığı’nda halkla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Çetin, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini sordu.

CAMİ CEMAATİ ÇETİN’E TEŞEKKÜRE GELDİ

Vatandaşların, Çetin’e sorun iletmeye değil, bir önceki toplantıda iletilen sorunların çözümü için teşekkür etmeye gelmesi dikkat çekti. Sabah namazı çıkışı cami cemaatiyle birlikte toplantıya katılan İmam Orhan Durmaz “Başkanımız gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Halkla iç içe belediye başkanlarını çok nadir görüyoruz. Başkanımız da bu anlamda nadir başkanlardan birisi. Başkanımıza bu güne kadar hangi konuyu arz ettiysek hep not aldı ve konunun takipçisi oldu” diyerek mahalle sakinleri adına Başkan Çetin’e teşekkür etti.

“ÇUKUROVA HALKI İÇİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ”

Halka çok erken saatte olmasına rağmen gösterilen yoğun katılım için teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sizlere söz verdiğimiz gibi 1,5 ay sonra buradayız. Takvime bakın, kaydedin. 1.5 ay sonra yine burada olacağız. Sevinerek görüyorum ki, mahallelerde çok büyük bir sorun kalmadı. 1.5 ay önce bize ilettiğiniz sorunların tamamı çözülmüş durumda. Vatandaş artık bizi görmeye, hasret gidermeye, teşekkür etmeye geliyor. Bu benim için çok mutluluk verici. Sizler için, Çukurova halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sabah saat 05.00’te güne başlıyoruz, gece yarısına kadar tempomuz hiç düşmüyor. Ayağımızı gazdan çekmeden sizler için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

SONER ÇETİN’E OKUDUĞU TÜRKÜ TOPLANTIYA RENK KATTI

Yurt Mahallesi’ndeki toplantı renkli anlara da sahne oldu. Toplantıya katılan Ozan Aşık Süphan Dereli, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin için özel olarak bestelediği türküyü okudu. Vatandaşların alkışlarla karşılık verdiği türküyü Başkan Çetin de çok beğendiğini ifade ederek; “Bu türküyü kimseye zorla söyletemezsin. İçinden, yüreğinden gelmesi lazım. Bana çok güzel bir sürpriz oldu. Duygu yüklü düşüncelerini müzikle birleştirip bu güzel türküyü söyleyen Aşık Süphan Dereli’ye teşekkür ederim” dedi.