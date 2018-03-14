Çocuklara cinsel istismar semineri

Terapimer Psikolojik Destek Merkezi işbirliğiyle Aile Rehberlik ve Eğitim Seminerleri düzenleyen Çukurova Belediyesi’nin ilk seminer konusu “Çocuklara Cinsel İstismar” oldu. Uzmanlar tarafından; “Çocuklarımıza ne zaman ne öğreteceğiz?”, “Anne baba olarak biz neler yapabiliriz” konularının ele alındığı seminer Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Anne babalar seminere yoğun ilgi gösterdi.

“ÇUKUROVA’NIN GÜLEN ANNE BABA VE ÇOCUKLARI”

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerde çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi gibi konularda bilgiler verildi. Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği aile seminerleri ile ailelere belli beceriler kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Anne babalar seminerin oldukça yararlı olduğunu ifade ederek; Çukurova Belediyesi yetkililerine ve eğitmenlere teşekkür etti.

“AİLE SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Aileleri bilinçlendirmenin önemini vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova’nın Gülen Anne, Baba ve Çocukları” sloganıyla başlatılan aile rehberlik ve eğitim seminerlerini çok önemsiyoruz. Ancak özellikle son günlerde hepimizin canını yakan ve kahrettiğimiz çocuk istismarı haberleri anne babaları çok tedirgin ediyor. “Çocuklarıma bu konuyla ilgili nasıl bir eğitim verebilirim?" diye düşünüyor. Cinsel istismar konusunda toplumun tüm kesimlerinin önleyici bilgilerle donatılması gerekiyor. Toplumda derin yaralar açan bu konuya karşı bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz eğitim seminerine halkımız yoğun ilgi gösterdi. Çukurova halkı ne kadar bilinçli olduğunu bir kere daha gösterdi. Aile seminerlerimiz devam edecek” dedi.