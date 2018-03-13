Belediye çalışanlarına yüzde 50 indirim

Geçtiğimiz gün imzalanan protokol ile Özel Çukurova Göz Hastanesi’nde Çukurova Belediyesi çalışanlarına yüzde 50 indirim uygulanacak. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, imzalanan protokol için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ÖZEL ÇUKUROVA GÖZ HASTANESİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Çukurova Belediyesi, Özel Çukurova Göz Hastanesi ile geçtiğimiz gün bir protokol imzaladı. Protokol ile Çukurova Belediyesi personeline ve birinci dereceden yakınlarına Özel Çukurova Göz Hastanesi’nde muayene ücreti haricinde ameliyat film ve tetkiklerde çıkan farklara %50 indirim uygulanacak. Belediye çalışanları ve birinci dereceden yakınları bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs) ile beraber kurum çalışanı olduğunu kanıtlaması halinde indirimden yararlanacak. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçtiğimiz gün Başkanlık Makamında Özel Çukurova Göz Hastanesi’nden Kurum Müdiresi Pınar Hatipoğlu, Op.Dr.Nurettin Göçmüş, Halkla İlişkiler Müdürü Merve Özbek ile Çukurova Belediyesi çalışanları ve Özel Çukurova Göz Hastanesi arasında karşılıklı avantaj sağlayacak protokolü imzaladı.

ÇUKUROVA’DA SAĞLIKLI GÜNLER DEVAM EDİYOR

Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün, Avrupa Hastanesi işbirliği ile hazırladığı 'Çukurova'da Sağlık Günleri' projesi vatandaşlardan olumlu tepki aldı. Proje kapsamında, semt kreşleri, emekli dinlenme evleri, kadın sohbet evleri ve köylerden dönüşen mahallelerde sağlık taraması yapılmıştı. “Sağlığınız bize emanet" sloganıyla başlatılan projeyle 'Erken teşhis hayat kurtarır' çerçevesinde, vatandaşların ayağına giderek, sağlık taramalarını gerçekleştirilmişti.

ÇOCUKLARA, KADINLARA, EMEKLİLERE GÖZ TARAMASI

Projeyi anlatan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Daha önce çeşitli sağlık kuruluşları ile 'Erken teşhis hayat kurtarır' çerçevesinde semt kreşleri, emekli dinlenme evleri, kadın sohbet evleri ve köylerden dönüşen mahallelerde sağlık taraması yapıldı. Halkımız da, bu uygulamadan memnun kaldı. Sağlıkta en önemli tedavilerin başında erken teşhis geliyor. Biz de halkımızın sağlığını korumak ve olası hastalıklarının önüne geçmek, erken müdahaleye yardımcı olmak için çalışmalarımızı bu kez Çukurova Göz Hastanesi ile devam ediyoruz. Proje kapsamında semt kreşleri, emekli dinlenme evleri, kadın sohbet evlerinde sağlık taraması yapılacak. Yeni doğanından, yaşlısına, kadın erkek tüm halkımıza bu hizmeti götüreceğiz. Çocuklarımızdan, gençlerimize, kadınlarımızdan, emeklilerimize Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibimiz ve değerli hekim arkadaşlarımızla her kesimde göz sağlığı taraması yaparak tedaviye yönlendireceğiz" dedi.