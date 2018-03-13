Spor tesisinin temeli 15 Mart’ta atılıyor

İçinde spor salonun yanı sıra halısaha, bireysel spor ve kurs odaları bulunan tesisin yılsonunda hizmete açılması planlanıyor.

İzmir’in kalbi Konak’ta temeli atılan yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Konak Belediyesi’nin mülkiyetini Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden aldığı 5 bin 86 metrekarelik alan üzerine inşa edeceği Gültepe Spor Tesisi’nin temeli 15 Mart Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek törenle atılacak. Çınartepe Mahallesi’nde, Toros Mezarlığı’nın hemen karşısında yapılacak tesisin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bölge halkının talepleri üzerine hazırlanan proje, modern ve çok yönlü mimarisiyle semte yeni bir soluk getirecek. Mahalle sakinleri yapılacak tesisin biran önce hizmete girmesini bekliyor. Çınartepe Mahallesi Muhtarı Dursun Çelenk, yıllardır atıl duran ekmek fabrikasının olduğu araziyi spor tesisine dönüştüren Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür ederek, “Burada harabeye dönmüş bir bina vardı. Yıllardır belediye başkanları burasını kurtarmak için uğraştılar ama bir türlü çözülemedi. Akabinde şimdiki belediye başkanımız Sema Pekdaş’ın çalışmaları neticesinde proje başladı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bizim için büyük bir hizmettir” dedi. Esnaf ve vatandaşlar da özellikle çocukların spor yapmasına imkan sağlayacak olan projeden dolayı Konak Belediyesi’ne ve Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür etti.

GÜLTEPE’YE YAKIŞIR TESİS

Başkan Sema Pekdaş da, inşa edilecek spor tesisin bölgeye değer katacağını söyledi. “Yaşanacak şehre güç katıyoruz” diyen Pekdaş, işlevselliğin yanı sıra görselliğin de ön planda tutulduğu projenin çok kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi. Pekdaş, tesisten Konak’taki amatör spor kulüplerinin yanı sıra bölge halkının da yararlanacağını dile getirerek, “Geçmiş yılların getirdiği sorunlar nedeniyle Gültepe’de bırakın spor salonu park ve yeşil alan yapacak boş alan bulmak zordu. Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık ve Toros Mezarlığı’nın hemen karşısında yıllarca boş duran eski ekmek fabrikasının yerini Milli Emlak’tan tahsisini aldık. Ekiplerimiz arazi üzerindeki eski fabrika binasının yıkarak burası için çok güzel bir proje hazırladı. Hemşehrilerimizin özlemle beklediği spor tesisini kısa sürede inşa edeceğiz” dedi.

ÇOK YÖNLÜ HİZMET VERECEK

Geçtiğimiz aylarda temel kazılarına başlanan tesisin kot farkı bulunan alanında toprak kaymasını önlemek adına boydan boya istinat duvarı örüldü. Beton kazıklarla güçlendirilen tesiste her ayrıntı düşünüldü. Hazırlanan proje iç açıcı mimarisinin yanı sıra kolay uygulanabilir bir yapıya sahip. Çok yönlü komplekste basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı bir spor salonu ile bir mini futbol sahası da yer alıyor. Komplekste ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına olanak sağlayan birden çok salon ve 30 araçlık bir kapalı otopark da bulunuyor. Bölge halkının buluşma mekanı olacak tesiste çeşitli alanlarda kursların verileceği atölyeler de yer alacak. Modern tesiste ayrıca gelen üyeler ve kursiyerlerin faydalanacağı bir kafeterya da olacak.