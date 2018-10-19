Dikilili muhtarlar tek yürek oldu

19 Ekim Muhtarlar Günü, Dikili’de gerçekleştirilen ve ilçe protokolün tam kadro katıldığı coşku dolu tören ve etkinliklerle kutlandı.

Dikili ilçesinde görev yapan muhtarlar adına İsmetpaşa Muhtarı Muvaffak Yıldız ve Yaylayurt Muhtarı Gürsel Uslu’nun Dikili Atatürk Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törenler, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör’ün tüm muhtarları günün anısına makamında kabul etmesiyle devam etti. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen buluşmaya muhtarlarla birlikte Dikili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdülsamed Barman ile Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve ilçedeki tüm kamu kurum müdürleri de katıldı.

“Yol Arkadaşlarım…”

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen sevgi buluşmasının ardından Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun tarafından Muhtarlar Günü münasebetiyle ilçede görev yapan muhtarlar ile ilçe protokolüne yemek verildi. Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki yemekte muhtarlara hitaben konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun “Öncelikle siz sevgili yol arkadaşlarımız muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü içtenlikle kutluyorum. Muhtarlar yerel yönetimlerin olduğu gibi demokrasinin de temel taşlarıdır. Sizler, muhtarlarımız yaşadıkları mahallelerin daha yaşanabilir olması için gece-gündüz, kar-kış, soğuk sıcak demeden mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelenizde hep yanınızda olduk. Önümüzdeki dönemde de, yine yeni bir 19 Ekim’de buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Muhtarları Duygulandıran Hediye

Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemeğin sonunda Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun tarafından ilçede görev yapan muhtarlara Atatürk armalı cep saatleri hediye edildi.