'GAZİSEM gurur kaynağımız'

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ‘Hayalimdeki projeydi’ dediği ve 2009 yılında hayata geçirdiği Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (GAZİSEM) eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden, onlarla sohbet eden, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Şenol, “Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceği inancıyla hareket ederek bu alanlarda marka projeler geliştirdik. Çünkü bizim görevimiz yalnızca yol, kanalizasyon, park, kaldırım yapmak değildir. GAZİSEM benim hayalim olan bir projeydi. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar hızlı gelişmesi ve siz öğrencilerimizin gösterdiği üstün başarı, öğretmenlerimizin özveriyle çalışması onur ve gurur verici” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği olmadığına değinen Şenol sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz gençler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Biz GAZİSEM ile eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak herkesin eşit koşullarda eğitim görmesini sağladık. Çünkü ilçemizde maddi olanağı kısıtlı olan birçok aile çocuğunu dershaneye gönderemiyordu. Kaliteli, bilimsel ve ücretsiz hizmet veren GAZİESEM ile öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Konuşun, eleştirin, sorgulayın’

Hayatta ki en büyük idealinin doğup büyüdüğü kent Gaziemir’e belediye başkanı olmak olduğunu ve hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Şenol, gençlere hayatta başarılı olabilmeleri için, hedeflerini yüksek tutmalarını öğütledi. Konuşmayan, eleştirmeyen genç nesil yaratılmaya çalışıldığından yakınan Şenol, “Hayatınıza kendiniz yön verin. Hangi mesleği yapacağınıza siz karar verin. Konuşun, eleştirin, sorgulayın ve mutlaka bir sanat dalıyla uğraşın. Cumhuriyet ve gelecek sizlere emanet” diye konuştu. Öğrencilerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Başkan Şenol, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.