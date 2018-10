Başkan Karabağ Alevi örgütleri ile buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Aşık Mahzuni Şerif Cemevi’nde düzenlenen etkinlikte birçok ilçeden gelen Alevi vakıf, dernek başkanları, yöneticileri ve Alevi dedeleriyle bir araya geldi.

Karabağ, “Ben Alevi insanının her zaman pozitif ayrımcılığa uğramasından yanayım. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir insanın ne dinini ne siyasetini yaşaması mümkün değildir. Ekonomik yönden özgür olmayan hiçbir yönden özgür olamaz” diye konuştu.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte çevre ilçelerden gelen birçok Alevi vatandaşa seslenen Başkan Karabağ, Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi’nin özelliklerinden bahsederek, İzmir’in en büyük cem salonlarından birine sahip olduğunu vurguladı.

İZMİR’İN EN BÜYÜK CEM SALONLARINDAN BİRİ

Karabağ, “Daha büyük bir alan bulsaydık çok daha büyük bir cemevi yapacaktık. Bu arsanın kapalı alanı toplam bin 80 metrekare. Morgu en az 4 mevtayı alabilecek kapasitede soğuk hava sistemli. Cem salonu 4,5 metre yüksekliğinde yaklaşık 300 insanımızın aynı anda cem yapabileceği mükemmel bir salon oldu. Yemekhane biraz daha büyük olabilirdi. Bunu gidermek için inşaatın bitmesini bekledik. Çatımızı sandviç panelle kapatacağız. Çok büyük, 250 metrekare. Orayı hem böyle büyük hayır yemeklerimizde ikinci bir alternatif olarak kullanacağız. Hem de diğer zamanlarda kafeterya olarak buraya gelen Alevi dostların, hanımların özellikle oturup kalkabileceği bir yer düşünüyoruz. Bizim cemevi salonumuzun herhalde İzmir’deki en büyük cem salonlarından biri olduğunu göreceksiniz. Arif Sağ hocamız bunu onaylıyorsa herkes onaylıyor demektir. Ekibiyle muhteşem bir açılış yaptılar burada. Biz de ne yaptık 3 bin 500 metrekare bir kültür merkezine onun adını verdik. Aynı şekilde Aşık Mahzuni’nin ismini burada yaşatırken Arif Hocamızın ismini de Yamanlar bölgesinde bir kültür merkezinde yaşatacağız” dedi.

KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEDİK

Alevi insanının her zaman pozitif ayrımcılığa uğramasından yana olduğunu ifade eden Karabağ, “Yüzyıllardır dedemiz, ağabeyimiz, büyüğümüz anlattı. Osmanlı döneminden beri ikinci sınıf insanmış gibi ezilen bugüne gelen Alevi yurttaşlarımızın nasıl elinden tutabiliriz, birincisi onu düşündük. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir insanın ne dinini ne siyasetini yaşaması mümkün değildir. Ekonomik yönden özgür olmayan hiçbir yönden özgür olamaz. Ekonomik zorluk ve baskı altında yaşayan Alevi yurttaşları Bayraklı Belediyesi’nde sayısal olarak not tutun fiziki işlerde çalışanların yarısı Alevi vatandaşımızdır. ‘Alevi insanı seviyoruz, pozitif ayrımcılık yapıyoruz da siz ne yapıyorsunuz’ diye sorulduğunda: Bakın şimdi İzmir’de AKD Başkanımız burada Pir Sultan Bornova ve daha birçok derneğimiz burada. Bize ulaştıklarında ‘Hacı Bektaş’a gitmek istiyoruz’ dediklerinde kimseyi geri çevirmedik arkadaşlar. Çiğli’sinden, Karşıyaka’sına kadar. Başka Aleviliği nasıl destekleyeceksiniz? Öğretisini inancını yaşatmak için elinizden geldiği kadar destek vereceksiniz. Ekonomik hayatta destek vereceksiniz. Aş vereceksiniz, iş vereceksiniz. Ve her şeyden evvel bu cemevi meselesinin özgürleşmesini sağlayacaksınız. Dileğim odur ki bir an evvel Alevi dünyası toplanır ve topluluk olabilir. Çakmaları da bir kenara bırakarak. Alevi dünyasının sadece Anadolu topraklarında değil dışında da zulüm var. Bu bakımdan birbirimize ters bakmayalım arkadaşlar. Bu bizim inancımız. Bu inancımızı renkleri farklı olabilir ama gittiğimiz yol aynı. Sizinle gurur duyuyorum” diye belirtti.

Başkan Hasan Karabağ konuşmasının ardından misafirlerle birlikte Aşık Mahzuni Şerif Cemevini gezdi. İçerisinde morgdan yemekhaneye büyük bir cem salonundan yönetim odalarına kadar içinde birçok yenilik barındıran cemevi davetliler tarafından çok beğenildi. Davetliler cem salonunda küçük bir dua da okuyarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.