Dikili’de 'Hoş Geldin Bebek' projesi ziyaretleri sürüyor

Geçtiğimiz yıl Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un talimatı ile Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi, kent sınırlarında ikamet eden yeni doğum yapan anneler ile bebek heyecanı yaşayan ailelerin takdirini kazandı.

Başkan Tosun’dan Annelere Anlamlı Jest

Proje kapsamında ekiplerle birlikte ev ziyaretlerine katılan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, bebekler ve anneler için özel olarak hazırlanan hediye setlerini ailelere takdim ediyor.

Başkan Tosun son olarak Kadriye-Halil Bol çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gözlerini açan İbrahim Efe bebek ile Gamze-Murat Yılmaz çiftinin 2’inci çocukları Elizya bebek ve Ayten-Turan Aslan çiftinin 5’nci çocukları Eymen Asaf bebeği ziyaret etti. Ziyarette bebekleri sevip, onlarla ve aileleri ile ilgilenen Başkan Tosun, proje kapsamında bebek ve annelerin temel ihtiyaçlarını karşılama amaçlı özel hazırlanan hediye setlerini ailelere takdim etti.

Sevgi ve Dayanışmayı Büyüten Proje

"Hoş Geldin Bebek" projesinin sevgi ve dayanışma duygularını büyüterek başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili Belediyesi olarak önce insan ilkesi ışığında daha sağlıklı kuşaklar yetişmesi ve sağlıklı bir toplum yapısının baki kılınması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Fiziki yatırımlarla birlikte hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle hemşerilerinin yanında olduklarını dile getiren Tosun, "Kentimize yatırımlar yaptığımız gibi kentlilerimizin yaşamlarına değer katan projeleri hayata geçiriyoruz. Dikili Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizin temeline sevgiyi koyduk, çünkü sevgi olmazsa, dayanışma olmazsa yapılan hiçbir hizmetin başarısı olmaz. Hoş geldin bebek projemiz de uygulandığı ilk günden bugüne kadar yeni doğum yapan anneler ile bebek sahibi ailelerin bütçelerine katkı sağlamasının yanında onların kentimizde güzel sevgi dayanışmasının ortaya çıkmasına çok büyük katkı sunmuştur. Ne mutlu ki hemşerilerimizle örnek bir gönül köprülerimiz var. Dünyaya gözlerini açan yeni yavrularımız da aydınlık yarınlar mücadelemizin yeni neferleri olacaktır. Yeni doğan her bir bebeğe aile saadeti içerisinde sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyor, hepsinin Cumhuriyetimize, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza gönülden bağlı, ilimi, bilimi, çağdaş eğitimi kendine rehber alan hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Proje kapsamında sevgi dayanışmasının kurulduğu aileler, Dikili Belediyesi’nin ‘Hoş geldin bebek’ projesini çok önemli ve başarılı bulduklarını belirterek, başta Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.