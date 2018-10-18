Başkan Akpınar: Har vurup harman savurmadık

Yeni yılda da yatırımlarına ara vermeden devam etmeye hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, 2019 mali yılı bütçesini hazırladı. 307 Milyon 363 bin lira olarak tahmin edilen bütçe ile yeni projelerin kapısı aralandı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “Ülkemizde genel bir kriz ortamı var. Umarım yeni yıl ekonomik açıdan daha iyi sonuçlar getirir” dedi.



BÜTÇE 307 MİLYON LİRA

Gelecek yılın yatırım programını hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, yeni dönem belediye bütçesini 307 Milyon 363 bin lira olarak belirledi. İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyan bütçe rakamlarında, sosyal ve kültürel yatırımlara ağırlık verilirken, yeni yatırımlara da kapı aralandı. Yatırımda en büyük payı Fen İşleri Müdürlüğü aldı. 2019 yılının yatırım ve harcama bütçesi, Belediye Meclisi’nde onaylanarak kabul edildi.



“5 YILDA BÜTÇEYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANDIK”

Yeni dönem bütçesinin Karşıyaka’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “2019 yılının Türkiye açısından ekonomik olarak nasıl geçeceğini hiç birimiz tahmin edemiyoruz. Ciddi zorluklar yaşıyoruz ve ekonomik olarak o zorlukları aşmanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizde genel bir kriz ortamı var. Umarım yeni yıl ekonomik açıdan daha iyi sonuçlar getirir. 5 yılda bütçeyi en verimli şekilde kullandık ve har vurup harman savurmadık. Umarım yeni bütçe, Karşıyakamızda güzel hizmetleri yapmamıza vesile olur." diye konuştu.