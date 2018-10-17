Seher Dilmaç Meriç Buca'da müzikseverlerle buluştu

Sanatı ve sanatçıyı Bucalılarla buluşturan Buca Belediyesi Kültür Sanat ve Sanat Merkezi muhteşem etkinliklerle kış dönemi programlarına başladı. Merkezin konser programlarının ilk etabında Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Seher Dilmaç Meriç müzikseverlerle buluştu.

Konser, sergi ve söyleşileriyle Bucalıların çekim merkezi olan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (bbksm) kış dönemi programlarına başladı. Birbirinden ünlü sanatçıların yanı sıra genç yetenekleri ve eserlerini de sanatseverlerin beğenisine sunan Merkez’in ilk konser programı Türk Sanat Müziği’nin sevilen yorumcusu Seher Dilmaç Meriç oldu.



Güzel sesi ve sahne performansıyla Bucalılara muhteşem bir müzik şöleni yaşatan Seher Dilmaç Meriç, zengin repertuarıyla beğeni topladı. Meriç’in şarkılarıyla kah hüzünlenip kah coşan Bucalı müzikseverler Türk Sanat Müziği’nin büyülü nameleriyle keyifli bir gece yaşaıd.