Bornova'dan kaldırım işgaline karşı kampanya

Vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek hedefi ile hareket eden Bornova Belediyesi, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için gerekli tedbirleri alıyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan ekipler hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışı ile çalışırken, kaldırım işgallerini önlemek amacıyla da yeni başlatılan “Kaldırımları Yayalara Bırakalım” sloganlı kampanya için broşür dağıtıyor.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla Bornovalıların huzur ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü faaliyete müdahale ederek vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Ekipler, işetmelerin ruhsat durumu kontrol etmek, gıda satışı yapan işletmeleri denetlemek, hurda araçların çekilmesi ve pazar yeri denetimlerinden ruhsat dağıtımına kadar bir çok konuda görev yapıyor.

“Kaldırımları yayalara bırakalım”

Kaldırım işgallerini önlemek için de çalışmalar yapan Zabıta ekipleri, bu konuda Bornova Belediyesi tarafından yeni başlatılan kampanyayı da duyurmak için broşür dağıtımı yapıyor.

“Kaldırımları Yayalara Bırakalım” sloganı ile başlatılan kampanya ile Bornovalıları duyarlı olmaya çağırıyor. Vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürüme imkanı bulması, işgallerin neden olduğu görüntü kirliliğinin önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kalkması amacıyla düzenlenen kampanya için özellikle ana cadde üzerinde bulunan iş yerlerini tek tek dolaşan Zabıta memurları, konu ile ilgi bilgi veriyor.

Pratik hizmet araçları ile hızlı hizmet

Bornova Belediyesi Zabıta araçları da daha fazla noktaya, daha hızlı ulaşabilmek adına yenileniyor. Çamdibi ve Bornova Merkez gibi özellikle ilçenin dar sokaklarında kullanılmak için müdürlük bünyesinde bulunan bazı büyük kasalı araçlar binek ve kombi one türü araçlarla revize ediliyor. Ayrıca Küçükpark ve Bornova Merkez çarşı hareketliliğini kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirliliği ve trafik sorunlarını ortadan kaldırmak, mobil zabıta ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla da müdürlük bünyesinde bulunan gingerlar hizmet veriyor. Elektirikli bisiklet olarakta bilinen araçlar sayesinde zabıtalar motorlu araçların giremediği alanlarda daha hızlı hizmet veriyor.