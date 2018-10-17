Çeşme Aşk Festivali'ne çağırıyor

Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında düzenlenecek olan 4. Aşk Festivali ile bu hafta sonu Dalyan’da unutulmaz iki gün yaşanacak.

20 - 21 Ekim tarihlerinde Dalyan mahallesinde, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek olan Aşk Festivali, yörede yaşanmış bir platonik aşktan esinlendi. Eski adı Köste olan Dalyan mahallesinde, 1935-1980 yılları arasında yaşamış olan sağır ve dilsiz Nezir, Yunanistan'ın Sakız Adası’ndaki Tinika'ya olan platonik aşkı ile ona ulaşmak için tenekeden kayık yaparak, kayığına bağladığı uçurtmanın yardımı ile Sakız Adası’na gider. Pasaportsuz olan Nezir, sağır ve dilsiz olması nedeniyle derdini de anlatamayınca casus sanılarak sorgulanır. Çeşme'deki yetkililerin araya girmesi ile serbest kalan Nezir, sevgilisini görmek için taş ve çamur kullanarak tek başına kule inşa eder. Çeşme'de yıllarca dilden dile dolaşan Nezir'in aşk hikayesi, Çeşme Belediyesi tarafından Dalyan’da düzenlenen Aşk Festivali ile ölümsüzleştirildi.

Yöresel ürünlerin ve el işlerinin satılacağı stantların da açılacağı festivalde, renkli görüntülere sahne olacak kortej yürüyüşü, 20 Ekim Cumartesi günü, saat 13.00'de gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gününde, Aret Vartanyan “Doğru İnsan Gerçek İlişki söyleşisi”, flamenko ve tango dans gösterileri ve “Çöp Kutusu” grubunun konseri festival ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. Aşk Festivali'nin ilk günü saat 20.00'deki sevilen sanatçı Hüsnü Arkan konseri ile sona erecek.



4. Aşk Festivali'nin ikinci gününde ise Psikiyatr Dr. Gülcan Özer ilişkiler üzerine “Herkes Kendi Hayatının Kahramanı” isimli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Gün boyu değişik saatlerde gerçekleştirilecek Tango ve Flamenko dans gösterileri, Son Dakika grubunun konserinin yanı sıra ritim grubu performansları sergilenecek. Festival, saat 19.30'da Füsun Demirel, Mert Küçülmez ve Serpil Özcan’ın rol aldığı “Aşk Dersleri” isimli tiyatro gösterisi ile son bulacak.

4. Aşk Festivali programı