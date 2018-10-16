Başkan Gönenç 9,5 yılın hesabını verdi

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, görev süresince belediyenin hangi noktadan nereye geldiğini mali tablolar ile anlatan tabelalar hazırlatarak Cumhuriyet Meydanı’na koydurdu.

Daha önce yeniden aday olmayacağını; “Bununla ilgili kararımı bir yıl önce vermiştim. Belediye Başkanlığı için 10 yıl ideal bir süre. Bu çok onurlu bir görev. Memlekete hizmet etmek için illa ki belediye başkanı olmamıza gerek yok. Bu parti kendi dinamikleri içerisinden 2019’da ki yerel seçimleri kazanacak yeni bir adayı çıkaracak güçtedir” sözleriyle açıklayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 9,5 yılın hesabını Cumhuriyet Meydanı’na koydurduğu tabelalar ile verdi.

Başkan Gönenç Bergamalılar için hazırlattığı ve meydana koydurduğu tabelaların amacını ise; “Burada yer alan mali tablolar sizlere belediyemizin ekonomik olarak hangi noktadan hangi noktaya geldiğini anlatabilmek için hazırlandı. Bir anlamda geride kalan dokuz buçuk yılın hesabı da diyebiliriz” sözleriyle anlattı.

“BELEDİYENİN MALINI ÇARÇUR EDEN, BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEYEN YÖNETİMLERDEN OLMADIK”

Cumhuriyet Meydanı’na konulan tabelalarda ekonomide gelinen durum ise grafiklerle gözler önüne serildi. Buna göre 2004 yılında belediyenin borcu 9 Milyon TL iken 5 yılda bu rakam42 Milyon TL’ye yükseldi. Göreve geldiği günden bu güne kadar mali yapının geldiği durumu anlatan Başkan Gönenç; “Mali açıdan birçok belediyenin sorun ve sıkıntı yaşadığı dönemde iyi bir yönetim sergiledik. 2009’da görevi devraldığımda Bergama Belediyesi’nin bütçesi yaklaşık 20 milyon, borcu ise 42 milyon liraydı. 2018 Ağustos ayı itibarıyla hesaplandığında, 2009 yılında devralınan borç tutarından hiç ödeme yapılmadığında işlenmiş yasal faizleri ile belediyemizin borcu 86 milyon TL olacaktı. Bu yılbaşı itibarıyla ise bütçemiz 90 Milyon TL, borcumuz ise 47 Milyon lira. Yani bunca işe ve aradan geçen dokuz buçuk yıla rağmen sabit kalan bir borç. Üstelik 2014 yılında köy ve beldelerin kapanmasıyla geçen yeni bir takım borçlara rağmen. Türk lirası bazında borçları sabit tutan bir belediyeyiz. Euro bazında kıyaslama yaparsak Bergama Belediyesi’ni 19 milyon Euro borçla aldım. Şu anda Bergama Belediyesi’nin borcu 6 milyon Euro. Dolayısıyla Belediyenin malını çarçur eden, belediyenin mallarını satan, borçlandıran, borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık” dedi.

İLÇEYE ÖNEMLİ ESERLER KAZANDIRILDI

Başkan Gönenç’in görevde bulunduğu süre içerisinde ise Bergama’ya Futbol Akademi Tesisleri, Bergama Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Spor Salonu, Taziye Evi, Aquapark, Tenis Kortları, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Kapalı Hayvan Pazarı, Atık Su Arıtma, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hasta Yakını Konuk Evi gibi tesisleri ilçeye kazandırdı. Ayrıca eski Sümerbank Tekstil Fabrikası eğitim kampüsüne dönüştürüldü. Pazar yeri çatısı kapatılarak yeni görünümüne kavuştu. 2007 yılında başlanılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2010 yılında tamamlandı. Son olarak ise Bergamalılar için nostaljik önemi yüksek olan Çamlıpark ve Bergama Ticaret Merkezi projelerinin yapımını başlattı.

MALİ YAPIMIZI İYİ BİR NOKTAYA TAŞIDIK

Başkan Gönenç, Cumhuriyet Meydanı’na koydurduğu tabelalar ile Bergamalılara seslenerek; “Değerli hemşerilerim, dokuz buçuk yıldan bu yana Bergama belediye Başkanlığı görevini onurla yürütüyorum. 2004 yerel seçimlerinde muhalefet sıralarına seçilmiş bir belediye meclis üyesi olarak başlayan aktif siyasi yaşamımda, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Bergamalı seçmenlerin oyları ile iki kez art arda seçim kazanan bir başkan olma gururunu yaşadım. Belediye Başkanlığı şüphesiz büyük bir onur ama bir o kadar da ağır bir sorumluluk ve zorlu bir iş. 2009’da sıkıntılı bir mali yapı ile devraldığımız Belediyemizi iki dönem boyunca hem ürettiğimiz hizmetler hem de mali yapımız ile iyi bir notaya taşıdığımızı düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Başkan Gönenç ayrıca; “Benden önce görev yapan tüm Belediye Başkanlarımız gibi bende bu kadim kente hizmet etmek için çabaladım. Yaptıklarımız da oldu yapamadıklarımız da. Başardığımızda hep beraber sevindik, eksik bıraktığımızda eleştirildi. Hiçbir zaman hesap vermekten kaçınmadım, çünkü hesap veremeyecek bir işimizin olmamasının iç huzurunu yaşadım. Geride bıraktığımız süreçte neler yaptık, belediyemizi hangi noktadan alıp nereye taşıdık? Görev sürem boyunca reklam ve gösteriş içinde bir yönetim anlayışım olmadı ama yaptıklarımızı da anlatmak, anımsatmak gerekiyor. Burada yer alan mali tablolar sizlere belediyemizin ekonomik olarak hangi noktadan hangi noktaya geldiğini anlatabilmek için hazırlandı. Bir anlamda geride kalan dokuz buçuk yılın hesabı da diyebiliriz. Görev sürem boyunca çalışmalarımıza, katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iki dönem boyunca bu onurlu görevi yapmama olanak tanıyan tüm Bergamalı hemşerilerime şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.