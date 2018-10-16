İzmir’in lezzetleri Mutfak Konak’ta tadılacak

İzmir Mutfağı’nın çeşitliliğini göstermek ve lezzetli tatların yakından tanınmasını sağlamak amacıyla Konak’ta 18 Ekim’de başlayacak ve üç gün sürecek ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali’, Kemeraltı Çarşısı içindeki Abacıoğlu Han’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına festivale destek veren aşçılar, şefler ve dernek temsilcileri de katıldı.

Konuşmasına İzmir için ünlü düşünür Homeros’un ‘Gökkubbenin altındaki en güzel şehir’ tanımını kullanarak başlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Bu kadar zengin bir tarihi olan, farklı kültürleri, farklı inançları barış içinde binlerce yıl yaşatan bir kentin farklı özellikleri, farklı yapacakları olmalıydı” diyerek festivali düzenleme amaçlarını anlattı. Göreve gelir gelmez kurdukları Kent Tarihi Birimi çatısı altında kent turları yaparak İzmirlilere ne kadar zengin bir tarihte, pek çok kültüre ev sahipliği yapan bir şehirde yaşadıklarının farkına varmalarını sağladıklarını dile getiren Pekdaş, “Kent tarihinin en büyük ayaklarından biri de mutfak ve lezzetlerdir. Bunlar olmadan kent tarihinin eksik kalacağını düşündük. Akdeniz, Ege Mutfağı’nın en güzel tatlarını biz bu mutfaklarda yaşıyoruz. Tarladan topladıklarında zengin mutfaklar yaratanların yaşadığı yer burası. Yemek faaliyeti sadece karın doyurma faaliyeti değildir. Aynı zamanda haz almak, rengin, sunumun göze hitap etmesi lazım. Güzel sofralar kurmak, renklerin bize yansımasını sağlamak da bir kültür. Biz lezzetleri sadece lezzet değil; rengiyle, sunumuyla bir bütün olarak düşünüyoruz. Masada oturma, muhabbet etme adabı, bunların hepsi mutfağın içinde olan, bir kültürü oluşturan kavramlar. Ege’nin, Akdeniz’in, İzmir’in bu kültürünün gelecek nesillere ulaştırılması bizim için de bir borç. Bunların unutulmaması gerekiyor çünkü bunlar bizi biz yapan değerler” diye konuştu.

AYNI TENCEREDE KAYNAMAK İSTİYORUZ

Gelecek yıllarda da devam edecek festivalle birlikte açılışı yapılacak Kemeraltı Çarşısı içindeki Konak Mutfak Atölyesi sayesinde yemek kursları verileceğini de kaydeden Pekdaş, “Yemek kursları istenilen bir şeydi. Herkes annesinin, anneannesinin mutfağından bir şeyler öğreniyor ama başka mutfakları da öğrenmek istiyor. Tat yaratmak için o tencereye akıtılan sevgi, bütün bunların hep birlikte yaşanması gerekiyor. Bizler miras aldığımız bu zenginliği ve mutluluğu gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyordu. Bu nedenle iki yeni mekan daha kazandırdık. Bu bir başlangıç. Yemek yapmak kadar, bu yemeklerin dayandığı tarihi, kültürü ve sofra adabını öğrenmek de önemli. Biz ‘yaptığımız yemek kokar’ diye komşularına dağıtan bir gelenekten geliyoruz. Paylaşmayı bilen, ortak yemekler yapan bir gelenekten geliyoruz. İşte Türkiye’nin de ihtiyacı olan tam bu. Geleneksel değerlerimize sahip çıkmamız, bu dayanışma kültürünü yaşatmamız gerekiyor. Bir arada dayanışarak bu toprakların kadim geleneğini yaşatmak istiyoruz. Aynı tencerede kaynamak istiyoruz. Bereketimizin artmasını istiyoruz. Kendi topraklarımızın ürünleriyle yoktan var edebileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu etkinliğin bir başlangıç olarak İzmir’e tat getirmesini diliyoruz. Herkesi mutlu etmesini diliyoruz. El birliğiyle destek verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜÇ AYRI NOKTADA YAPILACAK

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali’nde ünü sınırları aşmış, herkes tarafından bilinen İzmir yemeklerinin yanı sıra sokak lezzetleri ile saklı kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler festival kapsamında İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Bu yıl ilki düzenlenecek festivalde Seferad, Rum, Girit, Levanten, Osmanlı Saray, Balkan, Anadolu ve diğer yerel mutfaklardan tatların sunumu yapılırken, ünlü şefler ve alanlarında uzman kişiler tarafından atölye çalışmaları, söyleşiler, tadım etkinlikleri, yarışmalar ve dinletiler gerçekleştirilecek. Etkinlikler Alsancak Dominik Caddesi’nin yanı sıra Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan Abacıoğlu Han ve Mutfak Konak binası olmak üzere üç ayrı noktada yapılacak. İzmir’in mutfak kültürüne dair merak edilenleri, bilinmeyenleri tüm detaylarıyla anlatacak festival, konuklarına da lezzet yolculuğu yaptıracak.

UNUTULAN TATLARI HATIRLAYACAĞIZ

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, amaçlarının binlerce yıllık geçmişiyle zengin bir kültürel mirasa sahip olan İzmir’in lezzetli tatlarını ve mutfak kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi. Çeşitli nedenlerle unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin, bu coğrafyada yaşamış milletlerin iz bıraktığı ve İzmir Mutfağı’nın temellerini oluşturan tatlar festivalde yer alacak.

İKİ MUTFAK AÇILIYOR

Açılışı 17 Ekim’de yapılacak olan Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali’yle birlikte aynı zamanda Konak Belediyesi’nin Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde faaliyete geçirdiği iki yeni mekanda hizmet vermeye başlayacak. ‘Mutfak Konak’ bünyesinde Abacıoğlu Han içinde ve 1. Beyler Caddesi’ndeki 847 sokakta bulunan mutfak İzmirlilerin kullanımına sunulacak. Festivalle ilgili detaylı bilgi isteyenler Konak Belediyesi’nin www.konak.bel.tr internet adresinden ve sosyal medya hesabından takip edebilir.