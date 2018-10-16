KODA yeni sezona İdil Biret ile başladı

Şef Rengim Gökmen’in yönettiği konserde KODA, Türkiye’nin en değerli sanatçılarından İdil Biret’i ağırladı.

SALON DOLDU TAŞTI



2001 yılında yaşama veda eden ‘Efsane Orkestra Şefi’ Hikmet Şimşek anısına gerçekleşen sanat şöleni büyük ilgi gördü. Aralarında çocukların da yer aldığı müzikseverler salonu hınca hınç doldururken, içeri giremeyenler için de fuaye alanındaki LED ekrandan yayın yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yaklaşık iki saat süren konser sonunda İdil Biret’e çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Akpınar, finalde geleceğin ‘harika çocuklarını’ da sahneye çıkardı.

“SANAT ÇİÇEKLERİMİZ TÜRKİYE’Yİ SARACAK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eğer sanat yoksa, eğitim yoksa, ekonomiyi düzlüğe çıkartamazsınız. Düzlüğe çıkartmak için Ulu Önder’in sanat devrimini, eğitim devrimini örnek almalı ve yaşatmalıyız. Karşıyaka’dan başlattığımız bu sanat devrimini Türkiye’ye yaymak için uğraşıyoruz. İzmir’in dağlarında açan sanat çiçeklerini Türkiye’nin en ücra köşesine yaymak için de var gücümüzle çalışıyoruz. KODA bugün hepimizin övüncü, Karşıyaka’nın gelecek kuşaklara onurla aktaracağı bir mirastır. KODA’sı, Karşıyaka’sı, İzmir’i olan bir ülke, geleceğinden asla endişe duymamalıdır. Hayaller, cesaret ve emek ister. Bu sözü asla kağıt üstünde bırakmadık, bırakmayacağız. Yeni sanat yılımız kutlu olsun” dedi.

KARŞIYAKA ÖRNEK OLMALI



Ünlü Piyanist İdil Biret de sanatın ve sanatçının daimi destekçisi olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti; Karşıyaka Belediyesi’nin sanata yönelik hizmetlerinin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.

Şef Rengim Gökmen ise “KODA için yola çıktığımızda, Sayın Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’ın gerçekten çok kararlı, azimli ve net bir duruşu vardı karşımda. Nice büyükşehir belediyelerinin altından kalkamadığı kadrolu, devamlı bir orkestra kurmak başka bir şey. Biz bunu başardık ve övünülecek düzeyde olan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası gençleri 4 yıldır sizinle beraber. Onlara bu kapıyı açtığı için Sayın Başkanımıza gençlerimiz adına, İzmirliler ve tüm ülkemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm ilçe belediyeleri umarım bunu örnek alırlar” dedi.