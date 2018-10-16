Karabağlar Belediyesi'den dolandırıcılık uyarısı

Karabağlar Belediyesi telefon dolandırıcılarının belediyenin ve başkanın ismini kullanarak yardım istediği bilgisini paylaştı. Uyarıda "kendilerini Belediye Başkanı olarak tanıtan dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

Belediye tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

Bazı kişi veya kişilerin hemşehrilerimizi telefonla arayarak

Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradıklarını ve kendilerini

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU olarak tanıtıp yardım talebinde bulundukları bilgisi edinilmiştir.

Belediyemizin yürüttüğü hiçbir yardım kampanyası bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerini Belediye Başkanı olarak tanıtan dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur.

Konuya ilişkin hukuki inceleme sürmekte olup,

gerekli hukuksal işlem başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.