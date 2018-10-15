Buca'da eğitime 1 milyonluk 'zeytin dalı'

Buca Belediyesi’nin yarınlara sahip çıkıp, üniversiteli gençlerin geleceğine yatırım yaptığı “Eğitime Zeytin Dalı” projesinde sona gelindi. Proje kapsamında ilçenin 5 köyünde mülkiyetinde bulunan 175 bin metrekarelik tarım arazisini 17 bin 500 zeytin ağacıyla donatıp oluşturulan dev zeytin ormanından elde edilecek gelirle üniversite gençliğine yılda 1 milyon lirayı bulan burs dağıtmayı hedefleyin Buca Belediyesi, burs dağıtımını EÇEV ile yürütme kararı aldı.

Gelecek nesillerin eğitiminde kaynak yaratacak projenin protokolü, zeytin fidanları arasında üniversite gençliğinin de katıldığı törenle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu arasında imzalandı.

YILDA 1 MİLYON TL BURS

Eğitime büyük önem verdiklerini kentte adeta bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ”Eğitime Zeytin Dalı” projesinin eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan doğaya saygıya kadar birçok unsuru bünyesinde barındırmasıyla heyecan uyandırdığını söyledi. “Projemiz ile hem Buca’nın toprakları bereketlenecek, hem de üniversiteli gençlerimizin eğitimi için yılda 1 milyon TL değerinde büyük bir kaynak yaratılacak. Bölge halkının da tarımsal üretimine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında dikimi tamamlanan fidanlar gelişimlerini tamamlayınca 3 bin 500’ü modern tarım teknikleri gereği seyreltme yöntemiyle sökülecek. Sökülen fidanlar bölgedeki köylülere ücretsiz dağıtılarak üretime katılımları sağlanıp, Kaynakların yeşil doğasına yeni değerler katılmış olacak” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, “Buca Belediyesi bu projeyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Böyle uzun soluklu, bu kadar büyük alanın tahsis edildiği bir proje görmedim. Belediyemiz dikimleri gerçekleştirdikten sonra dağıtım ayağını biz üstleneceğiz. Vakıf olarak 13 bin 500 olan öğrenci bursu sayımızın bu projeyle nice 13 bin 500’lere çıkacağına inanıyorum. Umarım bu proje diğer belediyelere de örnek olur, atıl durumdaki alanlar gençlerin yolunda ışık olur” dedi.

“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ŞANS”

Protokol törenine katılan üniversiteli gençler de Eğitime Zeytin Dalı projesinin heyecanını paylaşarak, “Proje üniversite gençleri için çok iyi düşünülmüş bir proje. Bizim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bizden sonraki nesil için de devam ettirilebileceği için hem sürdürülebilir hem de öğrenciler için çok katlılı bir proje” sözleriyle Başkan Piriştina’ya teşekkür ettiler.

PROJEYE GAZ VERDİLER

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, gelecek nesillere uzanacak uzun soluklu projenin tanıtımının ardından üniversiteli gençlerle birlikte zeytin dallarıyla donatılmış traktöre binip heyecan uyandıran proje içen gaza bastı. Bolluğun, bereketin simgesi zeytin ağaçlarıyla hayat bulan, kendilerine olmasa bile gelecek nesillere burs olarak dönecek projeyi heyecanla karşılayan gençler, Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.