Erdal Atabek Karşıyakalılarla buluştu

Karşıyaka Söyleşileri kapsamında her ay ünlü ve alanında uzman bir ismi Karşıyakalılar ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi, bu kez Usta Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek’i ağırladı. Yarının Dünyasında Gençlerimiz isimli söyleşide konuşan Atabek, Türkiye’de adalet ve eğitim sorunu olduğuna dikkat çekti.



Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye, Karşıyaka Belediye Başkanvekili Süha Barlak, Şef Rengim Gökmen ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı.



“ADALET YOK”

Erdal Atabek “Uzun yıllar, çok farklı kademelerde görev yaptım, hizmet ettim. Gayretlerimiz oldu ancak bugün Türkiye istediğimiz yerde değilse, biz de işimizi hakkıyla yapamamışız demektir. Ülkemizde ne yazık ki en büyük sorunumuz ‘adalet’. Hukuk kurumlarımız var ancak içinde adalet yok. Ben hukuk profesörleri, öğrencilerine ne anlatıyor merak ediyorum” dedi.



KARŞIYAKA’YA ÖVGÜ

Yapılan yanlışlara karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Atabek “Biz yanlışları kabul ettikçe, sessiz kaldıkça ve görmezden geldikçe bu yanlışlar devam edecektir. Bugün okullarda 29 Ekim kutlamalarını yasaklama çabası var. Cumhuriyet’in kuruluşu unutturulmaya çalışılıyor. Bu en büyük yanlıştır. Çocuklarımızı; özgür düşünceli, özgür iradeli ve hayatı kendi kararları ile yöneten çocuklar olarak yetiştirmeliyiz. Karşıyaka Belediyesi’ni bu anlamda kutluyorum. Yaptıkları projeler, Evrensel Çocuk Müzesi ve sanatsal aktiviteleri bunun için güzel çabalardır” diye konuştu.