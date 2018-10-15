Bornova’da proje ve hizmet buluşması

Proje ve hizmetleri 4.5 yıldır vatandaşların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “ortak akıl” buluşmaları kapsamında muhtarla da sık sık biraraya geliyor. Hizmet ve projelerin ele alındığı toplantıda Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı, “Olgun Atila Bornova Belediye Başkanı olduğu için biz muhtarlar olarak çok şanslıyız. Bütün ilçeleri görüyoruz. Başkanımız muhtarlara verdiği değerle İzmir’de örnek gösteriliyor. Bizlere bu değeri verdiği için tüm muhtar arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, “Yerelde kalkınma anlayışıyla kentimizi güzelleştirmek, tasarruf edip ayağı yere basan projeleri Bornovamıza kazandırmak için hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Bornovalı muhtarlar Bornova Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Gün boyunca düzenlenen toplantılarda, Bornova Belediyesi’nin yaptığı çalışma ve hizmetler ile devam eden projeler hakkında bilgi alan muhtarlar, Başkan Olgun Atila, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birebir görüşme şansı buldu. Mahalleleriyle ilgili görüşlerini ve taleplerini anlatan muhtarlar, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın, yatırım ve hizmetlerde kendilerinin görüşlerini almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, Bornova’nın 4.5 yıl boyunca ortak akılla yönetildiğini ifade etti.

Bornovalı muhtarlar çok şanslı

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı, “Olgun Atila Bornova Belediye Başkanı olduğu için biz muhtarlar olarak çok şanslıyız. Bütün ilçeleri görüyoruz. Başkanımız muhtarlara verdiği değerle İzmir’de örnek gösteriliyor. Bizlere bu değeri verdiği için tüm muhtar arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Çakmakçı Başkan Atila’ya bir de teşekkür plaketi verdi.

Yerelde kalkınma mesajı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, “Yerelde kalkınma anlayışıyla kentimizi güzeleştirmek, tasarruf edip ayağı yere basan projeleri Bornovamıza kazandırmak için hep birlikte çalışıyoruz .Göreve geldiğimizde ‘2014-2019 dönemi, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve engelli kardeşlerimizin dönemi olsun’ demiştik. Bunu da sizler sayesinde Bornovamızın her sokağında hissettirdik. Katkıları ve destekleri için tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.