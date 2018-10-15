Buket Başaran Akkaya’dan çocuklara masallar

Yazar Buket Başaran Akkaya, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” etkinliğine katıldı. Annesi Gülter Yalman’ın masallarını derleyerek masal kitabı haline dönüştüren Akkaya, çocuklara masallar okudu; çocuklar da merak ettiklerini sordular, yanıt buldular.

Karabağlar Belediyesine ait Yeşil Ev’de düzenlenen etkinliğe Yurtoğlu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri katıldı. Annesi Gülter Yalman’ın anlattığı masalları derleyen ve “Gül Annemin Masalları” adı altında bir kitapta toplayan Akkaya, çocuklara kitapta yer alan masalların bir bölümünü de okudu.

Etkinliğin sonunda yazar Buket Başaran Akkaya ve annesi Gülter Yalman çocuklara kitap imzalayarak hediye etti.