BBŞT’de ilk defa “Sahne Arkası” kursu açılıyor

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), her yıl düzenlediği tiyatro kurslarına farklı bir kurs daha ekledi. Tiyatroların sahne arkasının nasıl çalıştığını merak edenler için ilk kez Sahne Arkası Kursları düzenleniyor. Kurslarda eğitim alacak olan katılımcılar BBŞT’nin oyunlarında sahne arkasında görev alacak. Eğimlerden yararlanmak isteyenler 18 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), her yıl düzenlediği tiyatro kurslarının yanı sıra bu yıl ilk kez tiyatronun teknik alanını merak edenleri sahne arkası kursuyla buluşturuyor. 18 yaşın üzerindeki vatandaşlar için açılacak olan Sahne arkası kurslarına katılacak kursiyerler BBŞT’nin deneyimli ekibinden yıl boyunca ders alacak.

2018-2019 sezonunda verilecek olan Sahne Arkası Kurslarına katılanlar, oyunların üretim süreçlerinden, kostüm, dekor, aksesuar, ses ve ışık tekniği alanlarında eğitimler alacak. Kursiyerler aldıkları eğitim kapsamında ise BBŞT oyunlarında sahne arkası görevler yaparak tiyatronun mutfağıyla tanışmış olacak.

Sahne Arkası Kurslarına başvuru yapmak isteyenler www.bornova.bel.tr sitesindeki sahne arkası kursları kayıt formunu 18 Ekim Perşembe tarihine kadar doldurabilir. Başvuruların seçmeleri ise 21 Ekim 2018 Pazar günü Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde yapılacak.