Halikarnas Balıkçısı Konak'ta anıldı

‘Halikarnas Balıkçısı’ adıyla bilinen Türk edebiyatının yapı taşlarından, roman, öykü, deneme yazarı, gazeteci, tarihçi ve rehber Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 45. yılında Konak Belediyesi ve Hatay Kültür Sanat Platformu işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı. Kabaağaçlı’nın Bodrum’dan sonra ömrünün 15 yılını geçirdiği Konak’ın Hatay Semti’ndeki Merhaba Apartmanı’nın bulunduğu 232 Sokak’ta düzenlenen etkinlikte söyleşinin yanı sıra, Kabaağaçlı’nın kendi çizdiği resimlerinden oluşan sergisi ve mini konser yer aldı. Etkinliğe, Türkiye’nin ilk ortodontisti Ayşe Mayda, Cengiz Özdemir, Pervin Özdemir ve Yusuf Ziya Ulusoy, Murat Reis Mahalle Muhtarı Zafer Çam, yazarlar, semt sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Söyleşinin açılışını yapan Hatay Kültür Sanat Platformu Başkanı Cengiz Özdemir semte Halikarnas Balıkçısı Kültür Evi kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Moderatörlüğünü İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu’nun üstlendiği söyleşide İzmir Rehberler Odası Başkanı Nebil Altınel, Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç ve Vecdi Gönül Lisesi Edebiyat Öğretmeni Türkan Beycan Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı kendi açılarından değerlendirirken Balıkçısı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan da babası Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı anlattı. Noonan, “Babama duyulan ilgi, merak, sevgi giderek artıyor. Başta edebi kişiliği olmak üzere çok yönlü Balıkçı daha uzun yıllar değerleriyle anılacaktır. Bugün bu töreni düzenleyen ve bizimle olan herkese teşekkür ederim” dedi.

ŞİİRLER DİLE GELDİ

Kabaağaçlı’yı ‘insanlık ustası’ olarak tanımlayan Sancar Maruflu, çocukları çok seven Balıkçı’nın İzmir Kültür Park’a da nebatat (botanik) parkı kurduğunu söyledi. Anadolu’ya ‘Hey koca yurt’ diye seslenen Kabaağaçlı’nın ‘manevi oğlum’ dediği Prof. Dr. Şadan Gökovalı da şehir dışında olduğu için bu kez manevi babasına uzaklardan gönderdiği mesajla ‘Merhaba’ dedi. Çiçek Çiçek isimli şair de yazdığı şiirler Balıkçı’ya seslendi. Söyleşinin ardından etkinlik, Şef Mustafa Dalçam yönetimindeki koro ‘Bodrum Türküleri ve Deniz Şarkıları’ adlı mini bir konser verdi. Anma töreni Arda Şimşekyay’ın keman dinletisiyle sona erdi.