Sevgilisinden ayrıldı araçların lastiğini patlattı

(Karabük/DHA)- Emnin T., emniyetteki ifadesinde sevgilisinden ayrıldığını, alkol aldıktan sonra da araçların lastiklerini patlattığını söyledi.

​Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 49 ve 56'ncı sokaklarda yaşandı. Sabah saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Gelen ekipler, tüm araçları tek tek inceledi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye alan ekipler, araçların lastiklerini aynı mahallede oturan Emin T.'nin kestiğini belirledi.

Evinde gözaltına alınan Emin T. hakkında, "mala zarar verme", "trafiği tehlikeye düşürme" gibi çeşitli suçlardan 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahsın sevgilisinden ayrıldıktan sonra alkol aldığını ve daha sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

'ÇOCUKLAR MAĞDUR OLDU'

Aracının lastikleri patlatılan Mustafa Ertaş, ''Bu kadar hainlik olmaz ki. Emaneten öğrenci yurdunun servisine bakıveriyorum. Öğrenci yurdu servisinin 4 lastiğini birden kesmiş. Çocuklar mağdur oldu. Onları okullarına götüremiyorum şimdi. 4'ü birden patlatılmasa 1'i inmiş olsa, hiç değilse tamir etme fırsatım olurdu. Başımızın çaresine bakacağız'' diye konuştu.

Emin T.'nin lastikleri patlatılma anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emin T.'nin 1 saat boyunca araçların lastiklerini patlattığı görüldü.