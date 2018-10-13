Bornova doğa ve köy turizmi projeleriyle gelişiyor

Bornova Belediyesi Nisan 2014 sonrası mahalle statüsü verilen eski köy yerleşimlerinin kendi ürünleriyle kalkınmasını destekliyor. Bornova Belediyesi; ‘Doğa ve Köy Turizmi’ projeleriyle hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de Bornovalıların ve İzmirlilerin gezi listesine yeni yerler kazandırdı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde; tüketiciler de doğal ürünlere aracısız ulaşma imkanı buluyor.

Beşyol Mahallesi’ni kirazıyla, Gökdere Mahallesi’ni Aşure Günü’yle ön plana çıkaran Bornova Belediyesi, Kayadibi Mahallesi’nde Homeros’un yaşadığı mağaraları kültür turlarının kapsamına alırken, Yakaköy’de Patika Koşuları ve Duatlon’u geleneksel hale getirdi. Bornova Belediyesi, kuruluşuna öncülük ettiği Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ürünlerin kalitesinin artmasına ve değer kazanmasına katkıda bulunuyor.

START KİRAZ FESTİVALİ'NDE VERİLDİ

Bornova Belediyesi’nin Doğa ve Köy Turizmi Projeleri, Beşyol Mahallesi’nde düzenlenen Kiraz Festivali ile başladı. 2014 yılında başlayan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kiraz Festivali, hem Beşyol kirazının hem de doğal güzellikleriyle Beşyol Mahallesi’nin tanınmasına katkıda bulundu. Beşyol Kiraz Festivali’yle mahalleyi tanıyanların uğrak yeri olmaya başladı.

ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE MEMNUN

Gökdere Mahallesi’nde düzenlenen Aşure Günü de Bornova Belediyesi’nin geleneksel etkinlikleri arasındaki yerini aldı. Gökdere’deki etkinlikte verilen birlik beraberlik mesajları her sene aşure kazanının etrafında somutlaşırken, köylüler de kendi ürettikleri ürünlerini açılan stantlarda satma imkanına kavuşuyor. İzmirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tüketiciler doğal ürünlere aracısız ulaşma imkanı buluyor.

Bornova Belediyesi, tarih turizmiyle Bornova’nın değerlerini yaşatmak için kültür turları düzenliyor. Hem bu turlar kapsamında hem de zaman zaman düzenlenen özel organizasyonlarla Bornova’da yaşadığı bilinen İlyada ve Odesa’nın yaratıcısı Homeros’un kaldığı mağaralar da geziliyor. İlçe merkezinin yanıbaşındaki eskiden köy olan Eğridere, Çamiçi ve Kayadibi mahalleleri de bu geziler sayesinde tanıtılıyor.

Özelikle kahvaltı salonları ve restoranlarıyla bilinen Yakaköy de farklı yönleriyle ön plana çıkartılıyor. Yakaköy Spor Tesisleri’ni kısa süre önce açan Bornova Belediyesi, “Patika Koşuları ve Duatlonu”nun ikincisini gerçekleştirerek buradaki spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlara da dikkat çekti.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova’da hayata geçirdikleri bütün projelerin birbirini desteklediğini belirterek, “Doğa ve köy turizmi projelerini göreve gelir gelmez Kiraz Festivali’yle başlattık. Ardından köylerimizi kalkındırmak ve turizme açmak amacıyla benzer projeleri başlattık. Karaçam Çocuk Köyü de bu bölgenin tanınmasına katkıda bulunacaktır. Bornovamızı köylerimizle, doğamızla tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.