Bucalı kadınlar duvarları renklendirdi

Bucalı kadınlar Buca’nın lavanta kokan köyü Doğancılar’ı rengarenk duvar resimleriyle donatıyor. Buca Belediyesi’nin köy turizmini geliştirmek amacıyla köy halkını lavanta üretimine yönlendirerek yerelde kalkınma modelini hayata geçirdiği Doğancılar Köyü için el ele veren 16 resim kursiyeri kadın, köy girişi duvarlarını yaptıkları muhteşem resimlerle süslüyor. Ana teması lavanta olan resimleriyle görsel bir şölen yaratan kursiyer kadınlar, imece usulünün en güzel örneğini sergiliyor.

Kimi ev kadını, kimi emekli öğretmen, kimi ise güzellik uzmanı… Yıllardır içlerinde yaşattıkları resim aşkını tuvallere yansıtmak için Buca Belediyesi Çamlıkule Semt Evi’nde resim kursu alan birbirinden maharetli Bucalı kadınlar onlar… Kurs sayesinde geliştirdikleri yeteneklerini çevreyi ve mekanları güzelleştirmek için ortaya koymak isteyen Bucalı kursiyerler el ele verip Buca Belediyesi’nin Doğancılar Köyü’nü kalkındırma projesine destek verdi.

Her sabah Buca Belediyesi’nin ekonomik kalkınmaya yönelik olarak lavanta üretimini teşvik edip ve köy turizmini geliştirme çalışmaları yaptığı Doğancılar Köyü’ne gelen 16 muhteşem kadın ellerinde boya kovaları ve fırçalarıyla şaheserler yaratıyor.

Buca Belediyesi resim kursunda Buca Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden öğrendikleri resim tekniklerini özenle duvarlara uygulayan kursiyerler, yeteneklerinin güzel bir amaca hizmet etmesi ve Doğancılar’ın köy turizminde üst noktalara gelmesinde katkı koymaktan heyecan duyuyor.

Doğancılar Köyü’nün ekonomik kalkınmasında baş ürün olan belirlenen lavantayı ana tema olarak belirleyen kursiyerler, renkli resimlerinin her köşesini kokusu ve şifalı etkileriyle bilinen lavantalarla donatıyor. Bir hafta sürecek çalışmalarda büyük yol kat eden Bucanın sanatçı kadınları güç birliği yaparak yarattıkları güzellikleri gururla seyrediyor.