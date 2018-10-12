Çiğli Belediyesi bütçesi kabul edildi

Çiğli Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının son oturumu Başkan Hasan Arslan yönetiminde gerçekleştirildi ve 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Mecliste, Çiğli Belediyesi ve bağlı birimlerinin 2019 yılı Gelir Bütçesi 294 milyon 312 bin TL olarak belirlendi ve oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin 2019 yılı Gider Bütçesi de 294 milyon 312 bin TL tahmin edilerek bütçe denkliği sağlandı.

Performans Kabul Edildi

Çiğli Belediyesinin 2019 Mali Yılı Performans Programı da mecliste kabul edildi. 294 milyonluk bütçede en fazla pay icracı müdürlüklere ayrıldı. Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi, 75 milyon TL Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 35 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bütçesi 32 milyon TL olarak belirlendi. Performans Programına göre Balatçık Pazaryeri, Evka-5 Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, İzkent Kreş ve Semt Evi projeleri 2019 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 4,5 yılda birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “İlçemizin ihtiyacı olan yatırımlar yaptık. Yaptığımız projeler her zaman örnek gösterildi. Gençleri, kadınları, çocuk ve engellileri öne alan sosyal projelerimiz her zaman takdir topladı. Yalnız fiziki değil sosyal projelerimizi yapmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz.”

Çiğli Belediyesinin tamamladığı ve devam eden projeleri şöyle; Akvaryum Kafe Restoran, Evka 2 Pelikan Sosyal Tesisleri, Atatürk Spor Salonu, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı, Harmandalı Spor Salonu, Hayvan Barınağı, Uğur Mumcu Kapalı Pazaryeri ve Güneş Enerjili Elektrik Santrali, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Kaklıç, Sasalı, K.çiğli, Evka 5, Güzeltepe Spor Tesisleri yenilendi, 35 adet yeni park yapıldı, evde bakım hizmeti, hoş geldin bebek, üniversite öğrencisine eşya yardımı, sıcak yemek yardımı, ambulans hizmeti, engelli ve kadınlar için kültür gezileri, istihdam projesi, ÇİBEM, Kosgeb girişimcilik eğitimleri.