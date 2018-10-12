Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bir önceki başvuru sonrasında evraklarda istenilen değişiklikleri tamamlayarak yeniden teslim etti. Bu değişiklik ile birlikte Narlıdere Kentsel dönüşümde sona gelindi.

Artık Gecekondusuz Narlıdere çok yakında

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur Narlıdere’nin en önemli projesi diye nitelendirdiği ve Narlıdere’de Gecekondu yerine modern bir Narlıdere görüntüsüne ulaşılacağı hedef için artık sona gelindiğinin müjdesini Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünden verdi. Batur “Narlıdere’miz için Kentsel Dönüşüm’de son aşamaya geldik. Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne daha önceden yaptığımız başvurusu sonrasında istenen bir takım değiliklik ve eksiklikler gidererek Narlıdere Belediyemizin bu çalışmaları oluşturulmasının başında bulunan teknik arkadaşımız Aslı Kipöz ve Belediye Başkan yardımcımız Ali Ulvi Dülger ile birlikte Genel müdürlüğe teslim ettik. Bu son başvurumuza Bakanlıktan gelecek onay sonrasında Narlıdere’mizde kentsel dönüşüme start vereceğiz. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm 2000 yılından beri Narlıdere’de yaptığımız ve Narlıdere’ye değer katan bu çalışmalarımız. Narlıderemizin, Kentsel dönüşümde örnek alınan çalışmalarını ‘Gecekondusuz Narlıdere’ hedefindeki son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. Bakanlığın vereceği onay sonrasında kentsel dönüşümün uygulanacağı 2. İnönü, Atatürk, Narlı ve Çatalkaya mahallelerimizin temsilcileri, mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelip sözleşme aşamasına geçeceğiz.sözleşmelerin imzalanması sonrasında ilk kazmayı vurarak artık özlenen ve beklenen hayaller gerçeğe dönüşecek. Vatandaşlarımız modern evlerine, Narlıderemizde gecekondusuz Narlıdere hedefine ulaşmış olacak. Şimdiden Narlıderemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.