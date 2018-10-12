Karabağlar 2019 bütçesine onay

Karabağlar Belediyesi 2019 yılı mali bütçesi ve performans raporu görüşmeleri tamamlandı. AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin görüşlerini belirttikleri meclis toplantısında, 2019 bütçesi ve performans raporu oylandı. Oy çokluğu ile kabul edilen 2019 yılı bütçesi 333 milyon Lira olarak belirlendi.

Kabul edilen 2019 yılı bütçesinde yatırımlara 59 milyon 232 bin 500 liralık kaynak ayrıldı. Başkan Selvitopu, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı konuşmada, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin piyasaya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Görmeyen gözler görsün" dedi.



Ekim ayı meclis toplantısı sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları her çalışmada adaleti, hakkı ve hukuku ön plana aldıklarını belirten Başkan Selvitopu, “İnsanları zorlayarak, yetkilerini kullanarak gelir artışı yapmak demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana yasalar ne dediyse onu yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemden kalan tüm kredi borçlarını ödedik. 40 milyon TL’yi faiziyle birlikte ödedik. Bu dönemde de abartılı borçlanmadık, limiti aşmadık. Bu yılda kredi dahi kullanmadık. Daha önceki borçlara istinaden bize güven duyuldu. 0.86 oranı ile kredi kullandık. Şimdi faiz oranı 3 noktalarına geldi. Devlete olan borcumuz dışında başka borcumuz yok. Bütün kurumların borcu var. Karabağlar Belediyesi de borçlarına sadık ve ödüyor. Hiç kimse kapılarda beklemiyor ve beklemeyecek. Çalışanların maaşları günü güne yatıyor ve yatmaya da devam edecek. Görmeyen gözler görsün” dedi.



Sayıştay denetçileri teşekkür etti

Karabağlar Belediyesi olarak denetimden de geçtiklerini ve Sayıştay denetçilerinden teşekkür aldıklarının altını çizen Selvitopu “Personel alımında da popülizm yapmadık. Geçmiş dönemde 1640 kişi çalışıyordu şimdi 1541 kişi çalışıyor. Aynı hizmetler de yapılmaya devam ediyor. Tasarruf budur. Tüm çalışmalar devam ediyor. Bunları bilmeden söylemek vicdani değil. Karabağlar Belediyesi kurumsal bir yapıya kavuştu. Biz ne yaptığımızı biliyoruz Karabağlar Belediyesi'nin piyasaya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Çalışanlarımızın da alacağı yok” dedi.

Yaptığımız tasarruf sayesinde bugünlere geldik

Hazırladıkları bütçenin şişirme değil, gerçek bir bütçe olduğunu ve gerçekleşme oranının yüksek olduğunu belirten Başkan Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: “Karabağlar Belediyesi bugün kendi dinamikleriyle ayakta duruyor. Bunu 4.5 yıldır yaptığımız tasarrufa borçluyuz. Her konuyu bilerek yapıyoruz.”