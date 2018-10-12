Atila mahalle buluşmalarına devam ediyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4.5 yıldır vatandaşların beklenti, talep ve sorunlarını yaşadıkları mahallelerde kendilerinden dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde incelemeler yapan Atila; Tuna ve Koşukavak mahallelerini ziyaret etti. Ardından mahallelerde gezerek vatandaşlarla da sohbet etti. Tuna Mahallesi’nde yaşayan Şehit Hakan Hastürk’ün ailesinin evine giden Atila, şehit babası Sadettin Hastürk ve annesi Hüsniye Hastürk’ün ellerini öptü. Ardında Ayşe Motor’un evine giderek isteklerini dinledi.

İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK

“İnsan odaklı belediyecilik” anlayışı ile çalışan Bornova Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözüp beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana mahallelerdeki sorunları yerinde görüp vatandaşların beklenti ve şikayetlerini birebir dinlemeyi tercih eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ilçede yaşayanlarla mahalle buluşmalarıyla biraraya geliyor.

Tuna ve Koşukavak mahallelerini ziyaret eden Başkan Olgun Atila, Koşukavak Mahalle Muhtarı Necattin Yılmaz ve Tuna Mahallesi Muhtarı Orhan Tahirler’i ziyaret etti. Mahallelilerin isteklerini muhtarlardan dinleyen Atila, yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek kahvehaneler ve sokaklarda da mahallelilerle sohbet etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Mahalle ziyareti sırasında bazı vatandaşların evlerine de konuk olan Başkan Olgun Atila, Tuna ve Koşukavak mahallelerinde de ev ziyareti gerçekleştirdi.

Tuna Mahallesi’nde yaşayan Şehit Hakan Hastürk’ün ailesinin evine giden Atila, şehit babası Sadettin Hastürk ve annesi Hüsniye Hastürk’ün ellerini öptü. Ardında Ayşe Motor’un evine giderek isteklerini dinledi.

Bornova’nın tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ‘Temel hedefimiz ve çalışma anlayışımız insan odaklı belediyecilik. Bunu “Ortak Akıl” ilkemizle birleştirerek insanımız ne istiyorsa o hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Bu nedenle de Bornovalılarla her fırsatta biraraya gelmeyi, beklentilerini dinlemeyi önemsiyoruz” dedi.