Ürettikçe özgürleşen kadınların emeği bu fuarda

Kadın emeğine önem veren ve kooperatifleşmeleri konusunda her türlü desteği sunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu ile birlikte kadın emeği fuarını dolaştı. Stantlardaki ürünleri inceleyen Selvitopu çifti, dünya emekçi kadınlar gününü kutlayarak fuara katılan kadınlara karanfil dağıttı.

Kadın Emeği fuarında, Karabağlar Belediyesi semt merkezlerindeeğitim gören kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı standın yanı sıra, İzmir Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Uzundere Köyü ile yine ilçede bulunan kadın muhtarların açtığı stantlar da bulunuyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi FügenSelvitopu ile birlikte kadın emeği fuarını dolaştı. Stantlardaki ürünleri inceleyen Selvitopu çifti dünya emekçi kadınlar gününü kutlayarak fuara katılan kadınlara karanfil dağıttı.

Karabağlar Belediyesi olarak kadınlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Muhittin Selvitopu, “Tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ama kutlamak yetmiyor, yaşam içerisinde sürekliliğini sağlamak gerekiyor. Biz de bunun için çabalıyoruz” diye konuştu.