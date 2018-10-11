İzmir'de 29 Ekim'de toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirledi.