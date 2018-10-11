Bornova modern pazaryerlerine kavuşuyor

Bornova Belediyesi, hazırladığı projelerle vatandaşların mahallerinde yapılmasını isteklerini yerine getiriyor. Bu kapsamda farklı mahalleler için hazırlanan pazaryerleri projeleri tek tek hayata geçiyor. Yeşilova Pazaryeri’nin asfalttan kurtarılarak yeni yerinde kullanıma açılmasının ardından Atatürk Mahallesi Pazaryeri projesinde de sona gelindi. Ayrıca İnönü Mahallesi Pazaryeri’nin kaba inşaatı tamamlanırken, Kızılay Mahallesi Pazar Yeri temel inşaatı için de geri sayım başladı.

Yaptığı yatırımlarla ilçede yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefine katkı sağlayan ve vatandaşların daha rahat yaşamasını sağlayan Bornova Belediyesi, 4 farklı mahalle için hazırladığı pazaryerleri projelerini tek tek hayata geçiriyor. Bornovalıların, sebze, meyve ve tekstil alışverişlerini modern bir ortamda yapabilmeleri amacıyla hazırlanan projeler, vatandaşların da talepleri doğrultusunda şekillendirildi. Geçen aylarda temeli atılan İnönü Mahallesi Pazaryeri’nin kaba inşaatı tamamlanırken, Atatürk Mahallesi Pazaryeri’nin de sonuna gelindi. Ayrıca Yeşilova Mahallesi’nde de 4076 sokak üzerindeki 7 dönüm alanda pazaryeri düzenlemesi yapılırken, Kızılay Mahallesi Pazaryeri’nin projesi talepler doğrultusunda hazırlandı.



Atatürk Mahallesi Pazaryeri

2018 yılı içinde 96 tezgah kapasitesi ile hizmete açılması planlanan Atatürk Mahallesi Pazaryeri projesinin inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemelerine başlanan alan Atatürk Mahallesi 928 sokak üzerinde bulunuyor. 1700 metre kare alan üzerine inşaa edilen pazaryeri 2 bölümden oluşacak. A Blok olarak kullanılacak bölüm 970 metrekare ve kot farkıyla birlikte üç katlı olacak. İlk katında kafeteryanın bulunacağı binanın ikinci katı kafeterya asma katı olarak kullanılacak. Üçüncü katta ise 250 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. B Blok olarak tasarlanan bölümde ise Pazaryeri yer alacak. Ayrıca içinde çocuk oyun alanı, zabıta ve ölçü tartı odası ile kadınlar için spor salonu bulunacak.

İnönü Mahallesi Pazaryeri

Yaklaşık 2 bin metrekare alanda projelendirilen 756 Sokak üzerindeki İnönü Mahallesi Pazaryeri’nin inşaatı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan projede çatı yalıtımlarına başlandı. Cephe imalatlarına da yakında başlanacak olan pazaryeri tamamlandığında 112 tezgah kapasitesi ile hizmet verecek. Yeni yapılan İnönü Mahallesi Pazaryeri’nin 100 metrekarelik bölümü idari bina olarak kullanılacak. Bu bölümde de zabıta ve ölçü tartı odasının yanısıra tuvaletler, çay ocağı ve depo yer alacak. Ayrıca Pazaryeri’nin çevre düzenlemesi de bölgedeki vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda yapılacak.

Park alanı, çocuk oyun alanı ve otoparkın bulunacağı alanda kadınlar için aeorobik salonu da yer alacak.

Yeşilova Mahallesi Pazaryeri

Bornova Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla 4076 Sokak paralelindeki alanın zeminini düzenleyerek pazarcılara uygun hale getirdi. Daha önce sokak arasına kurulan pazarı bu alana taşıyarak vatandaşların rahat etmesini sağladı. Bu sayede de pazarcıları, esnafı ve Yeşilovalıları uzun yıllardır yaşanan sıkıntılardan kurtardı. Ayrıca Bornova Belediyesi kısa süre içinde Yeşilova Mahallesi için kapalı pazaryeri projesi hazırlayarak geçici olarak açılan pazarı buraya taşıyacak.

Kızılay Mahallesi Pazaryeri

471 sokakta projelendirilen Kızılay Mahallesi Pazaryeri, bodrum kat ve zemin kattan oluşacak. Yaklaşık 1000 metrekare inşaat alanına sahip yapının içinde bodrum katında 500 metrekare alan üzerine 40 adet pazar tezgahı ve zabıta odası ile ölçü tartı odasının yer alacağı Pazar kurulacak. Yine aynı Alana sahip zemin kata ise çocuk oyun alanı, aletli spor alanı ve yeşil alan olacak. Projesi hazırlanan pazaryerinin inşaatına ise 2018 yılı içinde başlanması planlanıyor.