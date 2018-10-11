Ali Gülleri Veteran Futbol Turnuvası başladı

ADANA- Seyhan Belediyesi tarafından geleneksel hale dönüştürülen ve bu yıl 6’sı gerçekleştirilen Veteran futbol turnuvası başladı.

12 takımın mücadele edeceği ve her Pazartesi günü Seyhan Belediyespor Bahçeşehir tesislerinde gerçekleşecek olan turnuva toplam 1,5 ay sürecek. Turnuvada Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da Seyhan Belediyesi tamının forması altında mücadele edecek.

ALİ GÜLLERİ’NİN ANISINA DÜZENLENDİ

Her yıl farklı bir isimin verildiği turnuvaya bu yıl Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanlarından merhum spor adamı Ali Gülleri adına düzenleniyor. Turnuvalar 1,5 ay sürecek…