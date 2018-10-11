Belediye başkanının yardım isteği kursağında kaldı!

KEMAL BEKTAŞ -AKÇAABATIN SESİ / Trabzon’da hiçbir geliri olmadığı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden çocuk parkı isteyen Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, “CHP’li belediyelere yardım yapmam, CHP dinsizdir” sözleri karşısında şok olduğunu açıkladı…

HİÇBİR GELİRİ YOK

Trabzon’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı tek belediye olan Düzköy zor günler geçiriyor. Geliri olmadığı için sürekli kardeş belediyelerden ya da büyükşehir belediyelerinden yardım isteyerek hizmet vermeye çalışan Düzköy Belediye Başkanıu Abidin Çelik şok iddialar ortaya attı.

BAŞKANDAN ŞOK SÖZ

Hiçbir gelirleri olmadığı için mecburen başka belediyelerden yardım istediklerini belirten Başkan Çelik, “Bir çocuk parkı almak için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e gittim. Başkan bana ‘Ben CHP’li Belediyelere yardım yapmam CHP dinsizdir’ dedi” iddiasında bulundu.